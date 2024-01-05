مها الحملي في رالي داكار.. من الصفر إلى التتويج بسرعة الصاروخ

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انطلقت اليوم الجمعة منافسات النسخة الخامسة من رالي داكار السعودية 2024، والتي تستمر حتى 19 يناير الجاري، بمشاركة نخبة من السائقين والدراجين من جميع أنحاء العالم.
ويشارك في المُنافسات 10 سائقين سعوديين، هم: “يزيد الراجحي في فئة تي 1، وإبراهيم المهنا في فئة ستوك، وصالح السيف ودانية عقيل ومشاعل العبيدان في فئة تي 3، وياسر بن سعيدان ومها الحملي في فئة تي 4، وطارق الرماح في فئة تي 5، وعبدالحليم المغيرة في فئة الدراجات النارية، وهاني النومسي في فئة الكوادز”.
وتستعد السائقة السعودية مها الحملي لتسجيل حضورها الأول في منافسات الرالي العريق، حيث تشارك في فئة تي 4 على متن مركبة “بي آر بي”، ضمن فريق دارك هورس، حيث تعد السائقة السعودية الثالثة التي تشارك في رالي داكار، بعد مشاعل العبيدان ودانية عقيل.
بدأت “مها” رحلتها مع السماح للسعوديات بقيادة السيارات في 2018، وحصلت على الرخصة في 2019، قبل أن يخطفها شغف سباقات السيارات، فحصلت على دورات تدريبية وخاضت منافسات رالي جميل النسائي، قبل أن تواصل طريقها وتحصل على المركز الثاني في بطولة السعودية 2022.
وفي العام الماضي، استمرت “مها” في التطور وخاضت منافسات كبرى توجت خلالها بالمركز الأول في بطولة t4 السعودية، كما حلت في المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط.
تقول النجمة السعودية التي تخوض لأول مرة البطولة الأكبر في سباقات الرالي على الإطلاق: “لقد تعلمت في مدارس القيادة من الصفر، ووصلت إلى منصات التتويج”.
وتضيف: “نحن شعب طموح همتنا كبيرة والأحلام عندنا تتحقق دائمًا، نحن في العصر الذهبي، عصر محمد بن سلمان، شرف لنا الوصول لهذه الفرصة، بعدما سمحت لنا دولتنا ممارسة هذه الهواية الصعبة، وسهلت تواجدنا في داكار”.
فيديو | سائقة الرالي السعودية مها الحملي: فخورون بوجودنا في #رالي_داكار .. مرحلة اليوم كانت مميزة وتضاريس المملكة مختلفة ولهذا التحديات متنوعة #داكار_في_السعودية#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/DdV7JBSF3Q
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) January 5, 2024