مهرجان أندية الهواة المسرحي يشهد عرض مسرحية البروفة الأخيرة

تتواصل العروض المسرحية المتأهلة في مهرجان “أندية الهواة المسرحي” في نسخته الأولى، الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية، حيث شهد مسرح جامعة الملك سعود، عرض مسرحية “البروفة الأخيرة” التي يشارك بها نادي بقعة المسرحي كخامس المسرحيات المشاركة من بين 8 مسرحيات متأهلة لتتنافس على 12 جائزة.



يشار إلى أن المسرحية من تأليف فهد ردة الحارثي وإخراج عبدالوهاب فندي، وتدور فكرة المسرحية حول طبيب في مصحة أمراض عقلية يقرر تقديم عرض مسرحي أبطاله نزلاء مستشفى الأمراض العقلية لتستمر الأحداث حول التزام المجانين بأدوارهم وهل سيكون العرض أكثر صدقًا أو مزيفًا؟

ويتضمن مهرجان “أندية الهواة المسرحي” الذي انطلق الخميس الماضي إلى جانب العروض المسرحية، مجموعة من البرامج الثقافية والتدريبية، تهدف الهيئة من خلالها لتمكين أندية الهواة المسرحية من تقديم عروضٍ مسرحية مميزة في إطار تنافُسيّ، وخلق بيئةٍ داعمةٍ ومنتجة للمسرحيين السعوديين؛ لزيادة عدد أعمال الإنتاج المحلي، وإثراء المشهد الثقافي والفني بالمملكة.