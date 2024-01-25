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الأخضر ضرب موعدًا مع كوريا

مواجهات دور الـ16 بكأس آسيا 2023

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:١٩ مساءً
مواجهات دور الـ16 بكأس آسيا 2023
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، بتأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وتايلاند عن المجموعة السادسة.

نتائج مباريات اليوم بكأس آسيا 2023

وأُقيمت 4 مباريات اليوم في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023، بواقع مواجهتين عن المجموعة الخامسة، وشهدت فوز البحرين ضد الأردن بهدف، وتعادل كوريا الجنوبية مع فيتنام بنتيجة 3- 3.

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وضمن منافسات المجموعة السادسة، تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سلبيًّا ضد تايلاند، ليتأهلا إلى الدور التالي سويًّا، فيما خيم التعادل الإيجابي بنتيجة 1- 1 على مباراة عمان أمام قرغيزستان.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

مواجهات دور الـ16

وضرب المنتخب السعودي موعدًا مع كوريا الجنوبية في دور الـ16 بكأس آسيا 2023، فيما سيواجه منتخب أستراليا الأول لكرة القدم نظيره الإندونيسي، وتلعب الإمارات مع طاجيكستان، وإيران ضد سوريا.

منتخب كوريا الجنوبية
لاعبو كوريا – المصدر @afcasiancup

ومن المقرر أن يلعب منتخب العراق الأول لكرة القدم ضد الأردن، وتُلاقي قطر منتخب فلسطين، وتلعب أوزبكستان مع تايلاند، فيما يواجه المنتخب الياباني نظيره البحريني.

منتخب اليابان
لاعبو اليابان – المصدر @afcasiancup

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