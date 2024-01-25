مواجهات دور الـ16 بكأس آسيا 2023

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انتهت، منذ قليل، منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، بتأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وتايلاند عن المجموعة السادسة.
وأُقيمت 4 مباريات اليوم في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023، بواقع مواجهتين عن المجموعة الخامسة، وشهدت فوز البحرين ضد الأردن بهدف، وتعادل كوريا الجنوبية مع فيتنام بنتيجة 3- 3.
وضمن منافسات المجموعة السادسة، تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سلبيًّا ضد تايلاند، ليتأهلا إلى الدور التالي سويًّا، فيما خيم التعادل الإيجابي بنتيجة 1- 1 على مباراة عمان أمام قرغيزستان.
وضرب المنتخب السعودي موعدًا مع كوريا الجنوبية في دور الـ16 بكأس آسيا 2023، فيما سيواجه منتخب أستراليا الأول لكرة القدم نظيره الإندونيسي، وتلعب الإمارات مع طاجيكستان، وإيران ضد سوريا.
ومن المقرر أن يلعب منتخب العراق الأول لكرة القدم ضد الأردن، وتُلاقي قطر منتخب فلسطين، وتلعب أوزبكستان مع تايلاند، فيما يواجه المنتخب الياباني نظيره البحريني.