ارتفاع أسعار النفط وتراجع المخزونات الأميركية مواجهات دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا العلاقة بين العرب والأجرام السماوية والشمس والقمر توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية على 10 مناطق ليفربول يضرب موعدًا مع تشيلسي في نهائي “الكاراباو” خبراء يقدمون تجاربهم في الضيافة البديلة ضمن ملتقى السياحة السعودي بوينغ 757 تفقد عجلتها أثناء الإقلاع! شهد العماني تبتكر عصا ونظارة ذكية لمساعدة المكفوفين انهيار منجم ذهب يقتل أكثر من 70 شخصًا في مالي صيانة في تقاطع طريق خريص مع طريق الشيخ جابر بالرياض
اختُتمت أمس مباريات دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا ليُكشف النقاب عن مواجهات دور الـ16 في البطولة.
بعد غدٍ السبت، تُقام مباراتا “ناميبيا ضد أنجولا” في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية و”نيجيريا ضد الكاميرون” في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.
يوم الأحد 28 يناير ستُقام مباراة “غينيا الإستوائية ضد غينيا كوناكري” في الثامنة مساءً، ومباراة مصر ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية.
وفي يوم الاثنين ستواجه الرأس الأخضر، منتخب موريتانيا في الثامنة مساءً، بينما تلعب السنغال ضد كوت ديفوار صاحبة الأرض.
بينما تُختتم مباريات دور الـ16، بلقاء بين مالي وبوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل في الثامنة مساءً، بينما في تمام الـ11 مساءً، تلعب المغرب ضد جنوب إفريقيا.