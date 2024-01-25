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مواجهات دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:١٨ صباحاً
مواجهات دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا
المواطن - فريق التحرير

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اختُتمت أمس مباريات دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا ليُكشف النقاب عن مواجهات دور الـ16 في البطولة.

بعد غدٍ السبت، تُقام مباراتا “ناميبيا ضد أنجولا” في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية و”نيجيريا ضد الكاميرون” في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.

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يوم الأحد 28 يناير ستُقام مباراة “غينيا الإستوائية ضد غينيا كوناكري” في الثامنة مساءً، ومباراة مصر ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية.

وفي يوم الاثنين ستواجه الرأس الأخضر، منتخب موريتانيا في الثامنة مساءً، بينما تلعب السنغال ضد كوت ديفوار صاحبة الأرض.

بينما تُختتم مباريات دور الـ16، بلقاء بين مالي وبوركينا فاسو يوم الثلاثاء المقبل في الثامنة مساءً، بينما في تمام الـ11 مساءً، تلعب المغرب ضد جنوب إفريقيا.

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