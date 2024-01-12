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مواد سامة تضاف إلى البخور لزيادة الأرباح!

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٢٥ مساءً
مواد سامة تضاف إلى البخور لزيادة الأرباح!
المواطن - فريق التحرير

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كشف استشاري أمراض الرئة الدكتور صالح الدماس أن بعض الجهات في دول عدة تضيف مواد كيميائية لمادة أو خشب العود حتى يثقل وزنه وتزيد الأرباح.

وقال خلال مداخلة له مع قناة الإخبارية: “هذه الظاهرة قلّت كثيرًا مع جهود الدولة لتقنين هذه التجارة ولكن في بعض الدول كانت توضع مادة الرصاص إلى البخور، وهذه المادة تعد شديدة السمية إذا تعرض لها الإنسان بشكل مستمر وتؤثر على الكلى والجهاز العصبي، والبشرة”.

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وأشار إلى أن الاحتراق الذي يحدث للمواد السامة المضافة للبخور قد يؤدي إلى أمراض سامة أكبر بكثير من تلك التي تنتج عن خشب العود غير المضاف له أي مواد كيميائية.

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