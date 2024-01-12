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جرت إحالته إلى النيابة

مواطن في قبضة الأمن لترويجه المخدرات بالقصيم

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٢٦ مساءً
مواطن في قبضة الأمن لترويجه المخدرات بالقصيم
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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