مواطن يرسم شعار السعودية بالنباتات البرية برفحاء

شكل شعار المملكة “السيفان والنخلة” لوحة فنية نجح مواطن في استزراعها باستخدام النباتات البرية الطبيعية من الأقحوان الأصفر والأبيض بنسبة 90%، والديدحان والنباتات الأخرى بـ10%, وذلك في مزرعة جنوب محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية.

استزراع النباتات

وأوضح لوكالة الأنباء السعودية “واس” المواطن صالح الفريح، أن هذه الفكرة بدأت قبل سنتين بالتعاون مع الفنان والمصمم التشكيلي فهد الخليف لاستزراع هذه اللوحة الفنية من النباتات البرية الطبيعية بمساحة 5,000 متر مربع، بعد نجاحه قبل سنتين في استنبات الديدحان بـ 10 ألوان، و 15 نوعاً آخر من النباتات المختلفة في مزرعته، ورسم لوحة فنية من نبات الأقحوان والديدحان الطبيعي بطول 100 متر وعرض 30 متراً، باسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود متضمنةً رؤية 2030 تزامناً مع إطلاق مبادرة السعودية الخضراء.

وأشار إلى أن إشادة أمير منطقة الحدود الشمالية شجعته على تنفيذ مبادرته الأولى وتحفيزه له عند زيارته للمزرعة، ودعوة سموه بالقيام بمثل هذه المبادرات والأفكار التي تسهم في زيادة المساحات الخضراء في المملكة والهادفة للحفاظ على البيئة.

تفاصيل اللوحة

وأوضح الفريح أن لوحة النخلة الفنية الطبيعية يبلغ طولها 100 متر وعرضها 50 متراً، وتتكون من 15 سعفة، طول كل منها 20 متراً، بالإضافة إلى سيفين من النباتات الطبيعية طول كل منهما 50 متراً، وتغذي هذه اللوحة خطوطاً مائية أرضية يبلغ طولها 1000 متر طولي, مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن مبادرة السعودية الخضراء بهدف رفع الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي وفق رؤية 2030.

ولفت النظر إلى أنه اعتمد على إمكانياته الذاتية في التنفيذ حتى اكتملت بشكلها الحالي، موضحاً أنه يستقبل الزوار والباحثين في المزرعة وإطلاعهم على ما تحتويه من نباتات متنوعة وتفاصيل زراعتها؛ بهدف التوعوية بأهمية البيئة والحفاظ عليها ورفع مستوى الوعي والمسؤولية عند الأفراد تجاه البيئة لتكوين مجتمع واع بيئيًا، وإطلاع الباحثين والمهتمين على مثل هذه التجارب الناجحة في استزراع النباتات المتنوعة في تربة أو بيئة مختلفة.