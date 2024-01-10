مواعيد مباريات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن مواعيد وملاعب مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023\ 2024.

قرعة دوري أبطال آسيا

وأسفرت قرعة دوري أبطال آسيا، عن مواجهة سعودية خالصة، حيث سيلعب النصر ضد الفيحاء، ويُلاقي ناساف نظيره العين الإماراتي، ويواجه الهلال فريق سباهان أصفهان، فيما يصطدم الاتحاد بفريق نافباخور الأوزبكي.

مواعيد وملاعب المباريات

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب بين النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، يوم 14 فبراير، على أن تكون مواجهة الإياب على ملعب الأول بارك، يوم 21 من الشهر ذاته.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين ضيفًا على ناساف في الذهاب يوم 14 فبراير، على الاستاد المركزي، وسيقام الإياب على ملعب استاد هزاع بن زايد في الإمارات، يوم 21.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد سباهان ذهابًا في دوري أبطال آسيا، يوم 15 فبراير على ملعب ستاد ناغش اي-جاهان، والإياب بملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض يوم 22.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره نافباخور ذهابًا في أوزبكستان، يوم 15 على الاستاد المركزي، ويلعبان يوم 22 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”.