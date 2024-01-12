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ضمن منافسات مرحلة المجموعات

مواعيد مباريات منتخب السعودية بكأس آسيا 2023

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٠٨ مساءً
مواعيد مباريات منتخب السعودية بكأس آسيا 2023
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباريات منتخب السعودية، ضمن منافسات مرحلة المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023، وسط صراع قوي بين المنتخبات لتحقيق الفوز.

كأس آسيا 2023

وتُقام منافسات النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا في قطر، بداية من اليوم، وحتى العاشر من شهر فبراير المقبل، وبمشاركة 24 منتخبًا، للمرة الثانية على التوالي بعد النسخة التي أُقيمت في الإمارات 2019.

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كأس آسيا 2023
شعار النسخة الجديدة

مواعيد مباريات منتخب السعودية

ويتواجد منتخب السعودية الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023 التي تضم بجواره كلًّا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان، ويأمل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني في قيادة الأخضر لحصد اللقب.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

ويبدأ الأخضر مشواره في مرحلة المجموعات، بمواجهة منتخب عمان، يوم 16 يناير عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد خليفة الدولي في الدوحة، ثم يواجه قيرغيزستان، يوم 21، على استاد أحمد بن علي في الريان.

ويختتم منتخب السعودية الأول لكرة القدم منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، يوم 25 يناير، عند الساعة السادسة مساء، بمواجهة تايلاند على استاد المدينة التعليمية في العاصمة الدوحة.

مواعيد مباريات المنتخب السعودي
مواعيد مباريات المنتخب – المصدر @SaudiNT

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