مواعيد مباريات منتخب السعودية بكأس آسيا 2023

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تترقب الجماهير مباريات منتخب السعودية، ضمن منافسات مرحلة المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023، وسط صراع قوي بين المنتخبات لتحقيق الفوز.
وتُقام منافسات النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا في قطر، بداية من اليوم، وحتى العاشر من شهر فبراير المقبل، وبمشاركة 24 منتخبًا، للمرة الثانية على التوالي بعد النسخة التي أُقيمت في الإمارات 2019.
ويتواجد منتخب السعودية الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023 التي تضم بجواره كلًّا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان، ويأمل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني في قيادة الأخضر لحصد اللقب.
ويبدأ الأخضر مشواره في مرحلة المجموعات، بمواجهة منتخب عمان، يوم 16 يناير عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد خليفة الدولي في الدوحة، ثم يواجه قيرغيزستان، يوم 21، على استاد أحمد بن علي في الريان.
ويختتم منتخب السعودية الأول لكرة القدم منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، يوم 25 يناير، عند الساعة السادسة مساء، بمواجهة تايلاند على استاد المدينة التعليمية في العاصمة الدوحة.