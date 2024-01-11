Icon

الخضير.. وجبة شتائية فريدة من سلة غذاء السعودية Icon ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 214.39 ريال Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس Icon مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة Icon جبل عمر تحصل على ترخيص مبدئي لتقديم خدمة حجاج الخارج Icon أيلون ماسك ينفي مزاعم تعاطيه المخدرات: غير صحيحة Icon أمطار وصواعق على المهد ووادي الفرع وينبع وبدر Icon أول تعليق لساديو ماني بعد إعلان زواجه من عائشة تامبا Icon زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب البيرو Icon هطول أمطار وانخفاض الحرارة على 6 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
دون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين

موافقة نهائية.. صندوق النقد يقرض الأردن 1.2 مليار دولار

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
موافقة نهائية.. صندوق النقد يقرض الأردن 1.2 مليار دولار
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) للأردن، الذي جرى الاتفاق عليه على مستوى الخبراء خلال شهر ديسمبر الماضي بقيمة تبلغ نحو 1.2 مليار دولار حتى عام 2028.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، عن وزير المالية الدكتور محمد العسعس: “البرنامج هو خيار استراتيجي أردني شاركت في إعداده الوزارات والمؤسسات الأردنية المتخصصة، لمساعدة المملكة في المحافظة على الاستقرار المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم التصدير بهدف توفير الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، بالإضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية”.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا

الصرامي: الاتحاد والأهلي طلبا لاعبين بـ4 مليارات عبر الواتس!

الصرامي: الاتحاد والأهلي طلبا لاعبين بـ4 مليارات عبر الواتس!

وقال عسعس، في بيانه: “الحكومة ملتزمة بالاستمرار في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، ما يحقق عدالة ضريبية، ويرفع الإيرادات العامة للخزينة، دون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، إذ لا يتضمن البرنامج رفعًا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.

من جهته، أكد صندوق النقد الدولي، أنه يستهدف دعم برنامج الإصلاح المالي والنقدي الذي وضعه الأردن، بعدما أجرى الفريق الوزاري الاقتصادي مفاوضات مباشرة مع الصندوق لتصميم حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تتقاطع أغلبها مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي سيتضمنها برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” الجديد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم