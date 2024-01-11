موافقة نهائية.. صندوق النقد يقرض الأردن 1.2 مليار دولار

أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) للأردن، الذي جرى الاتفاق عليه على مستوى الخبراء خلال شهر ديسمبر الماضي بقيمة تبلغ نحو 1.2 مليار دولار حتى عام 2028.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، عن وزير المالية الدكتور محمد العسعس: “البرنامج هو خيار استراتيجي أردني شاركت في إعداده الوزارات والمؤسسات الأردنية المتخصصة، لمساعدة المملكة في المحافظة على الاستقرار المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم التصدير بهدف توفير الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، بالإضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية”.

وقال عسعس، في بيانه: “الحكومة ملتزمة بالاستمرار في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، ما يحقق عدالة ضريبية، ويرفع الإيرادات العامة للخزينة، دون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، إذ لا يتضمن البرنامج رفعًا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.

من جهته، أكد صندوق النقد الدولي، أنه يستهدف دعم برنامج الإصلاح المالي والنقدي الذي وضعه الأردن، بعدما أجرى الفريق الوزاري الاقتصادي مفاوضات مباشرة مع الصندوق لتصميم حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تتقاطع أغلبها مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي سيتضمنها برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” الجديد.