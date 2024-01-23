الجلجلان .. محصول الشتاء المفضل في تهامة عسير تأجيل مباراتي النصر في الصين نجم الهلال السابق يقود سوريا لثمن نهائي كأس أمم آسيا موانئ تضيف خدمة الشحن UGX لتعزيز ربط السعودية بالموانئ الخليجية الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة مبادرات لتطوير معايير التخطيط العمراني وتمكين القطاع الخاص الرياض تحتضن أول منتدى للالتزام والاستدامة والاستثمار في قطاع البيئة شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن 30 وظيفة شاغرة هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر يشعر بها سكان جنوب مصر استدعاء 436 سيارة جينسيس لخلل في مضخة الوقود
أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم، عن إضافة شركة الملاحة القطرية “ملاحة” خدمة الشحن الجديدة (UGX)”Upper Gulf Express” بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، لربط السعودية بموانئ دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس”، اليوم الثلاثاء، أن الخدمة الجديدة سوف تسهم في تعزيز مكانة الموانئ السعودية كصلة ربط ووصل مع الموانئ الإقليمية، والدولية، ويدعم القطاع البحري، والتنمية الاقتصادية الوطنية.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 5 موانئ إقليمية تشمل: صحار العماني، وجبل علي الإماراتي، وحمد القطري، والشويخ الكويتي، وأم قصر بالعراق، وذلك عبر رحلات أسبوعية منتظمة، عبر سفينتين، تبلغ طاقتهما الاستيعابية 1,015 حاوية قياسية، وتنطلق في الخامس والعشرين من شهر يناير الجاري.