موانئ تضيف خدمة الشحن UGX لتعزيز ربط السعودية بالموانئ الخليجية

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم، عن إضافة شركة الملاحة القطرية “ملاحة” خدمة الشحن الجديدة (UGX)”Upper Gulf Express” بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، لربط السعودية بموانئ دول مجلس التعاون الخليجي.

تعزيز مكانة الموانئ السعودية

وأوضحت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس”، اليوم الثلاثاء، أن الخدمة الجديدة سوف تسهم في تعزيز مكانة الموانئ السعودية كصلة ربط ووصل مع الموانئ الإقليمية، والدولية، ويدعم القطاع البحري، والتنمية الاقتصادية الوطنية.

الربط مع 5 موانئ إقليمية

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 5 موانئ إقليمية تشمل: صحار العماني، وجبل علي الإماراتي، وحمد القطري، والشويخ الكويتي، وأم قصر بالعراق، وذلك عبر رحلات أسبوعية منتظمة، عبر سفينتين، تبلغ طاقتهما الاستيعابية 1,015 حاوية قياسية، وتنطلق في الخامس والعشرين من شهر يناير الجاري.