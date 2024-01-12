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خلال الميركاتو الصيفي الماضي

مودريتش رفض عرضًا هلاليًا بـ300 مليون يورو

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٢٦ مساءً
مودريتش رفض عرضًا هلاليًا بـ300 مليون يورو
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحافية، تفاصيل العرض الذي تلقاه نجم فريق ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، في الصيف الماضي.

تفاصيل عرض الهلال لمودريتش

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية: “مودريتش تلقى عرضًا من الهلال في صيف 2023، خاصة مع عدم وضوح مستقبله داخل صفوف ريال مدريد”.

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مودريتش
لوكا – المصدر @realmadriden

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “تلقى النجم الكرواتي عرضًا مقابل 300 مليون يورو لمدة 3 سنوات، بمعدل 100 مليون كراتب سنوي، ومع ذلك رفض العرض”.

وتابعت صحيفة “آس”: “قرار مودريتش، كان مقدرًا من جانب نادي الهلال، خاصة وأنه قضى 12 موسمًا بقميص ريال مدريد، وهو أسطورة النادي، وهناك إمكانية لتجديد التفاوض معه الصيف المقبل”.

مودريتش
النجم الكرواتي – المصدر @realmadriden

اهتمام سعودي بحسم الصفقة

ويرتبط النجم الكرواتي بعقد ممتد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد حتى صيف عام 2024، وأكدت تقارير أن النجم الكرواتي يحظى باهتمام أكثر من ناد سعودي لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.

وسبق أن حاول الاتحاد والأهلي التعاقد مع النجم الكرواتي صاحب الـ28 عامًا؛ في الصيف الماضي، قبل أن يعودا مجددًا للتفاوض معه؛ مقابل راتب سنوي 200 مليون يورو، بشرط إتمام الصفقة سريعًا.

لوكا مودريتش
لوكا – المصدر @realmadriden

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