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بعد رحيله عن روما

مورينيو يحسم موقفه من عرض الشباب

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:١٢ مساءً
مورينيو يحسم موقفه من عرض الشباب
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، قد حسم قراره بشأن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال الفترة المقبلة.

مورينيو لن يُدرب الشباب

وأكد الصحافي الإنجليزي بن جاكوبس، أن مورينيو استبعد حاليًا فكرة توليه تدريب الشباب، وذلك على الرغم من التوصل لاتفاق شفهي مؤخرًا بشأن قيادة الفريق، حيث إنه سيأخذ وقته قبل اتخاذ قراره بشأن خطوته الجديدة.

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جوزيه مورينيو
المدرب البرتغالي – المصدر football-italia

وأشار بن جاكوبس، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن التعاقد مع مورينيو لازال هدفًا للأندية السعودية عامة، وليس فريق الشباب فقط، حيث سبق وتلقى أكثر من عرض في الصيف الماضي.

وقرر روما، الأسبوع الماضي، إقالة مورينيو بسبب تراجع نتائج الفريق، واحتلاله المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، وارتبط اسمه بمفاوضات مع نابولي؛ ورغبته في الاستمرار بإيطاليا.

جوزيه مورينيو
المدرب البرتغالي – المصدر @OfficialASRoma

الشباب في دوري روشن

ويُعاني الشباب من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي، حيث بدأ الموسم مع المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر، قبل أن تتم إقالته، وتولى الأرجنتيني خوان براون المهمة مؤقتًا، وتم التعاقد مع إيغور بيسكان، الذي أُقيل مؤخرًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل 6 مرات، والخسارة في 8 لقاءات، وسجل 19 هدفًا، واستقبل 25 هدفًا.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

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