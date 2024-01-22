مورينيو يحسم موقفه من عرض الشباب

يبدو أن المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، قد حسم قراره بشأن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال الفترة المقبلة.

مورينيو لن يُدرب الشباب

وأكد الصحافي الإنجليزي بن جاكوبس، أن مورينيو استبعد حاليًا فكرة توليه تدريب الشباب، وذلك على الرغم من التوصل لاتفاق شفهي مؤخرًا بشأن قيادة الفريق، حيث إنه سيأخذ وقته قبل اتخاذ قراره بشأن خطوته الجديدة.

وأشار بن جاكوبس، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن التعاقد مع مورينيو لازال هدفًا للأندية السعودية عامة، وليس فريق الشباب فقط، حيث سبق وتلقى أكثر من عرض في الصيف الماضي.

وقرر روما، الأسبوع الماضي، إقالة مورينيو بسبب تراجع نتائج الفريق، واحتلاله المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، وارتبط اسمه بمفاوضات مع نابولي؛ ورغبته في الاستمرار بإيطاليا.

الشباب في دوري روشن

ويُعاني الشباب من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي، حيث بدأ الموسم مع المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر، قبل أن تتم إقالته، وتولى الأرجنتيني خوان براون المهمة مؤقتًا، وتم التعاقد مع إيغور بيسكان، الذي أُقيل مؤخرًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل 6 مرات، والخسارة في 8 لقاءات، وسجل 19 هدفًا، واستقبل 25 هدفًا.