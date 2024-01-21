مورينيو يُفضل البقاء في إيطاليا

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يبدو أن المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، قد حسم وجهته الجديدة، بعد رحيله عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي.
وقرر نادي روما، الأسبوع الماضي، إقالة مورينيو بسبب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، واحتلاله المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، وتم التعاقد مع أسطورة “الذئاب” السابق، دانيلي دي روسي.
ارتبط اسم البرتغالي مورينيو خلال الأيام القليلة الماضية، بالعديد من الأندية، حيث أكدت تقارير احتمالية عودته للتدريب في الدوري الإنجليزي، فيما أشارت تقارير أخرى إلى اقترابه من قيادة الشباب.
وذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية: “مدرب روما السابق؛ يريد مواصلة العمل في إيطاليا، وسيجتمع مع رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، الأسبوع المقبل لمناقشة إمكانية قيادة الفريق”.
وأضافت الصحيفة البريطانية: “خورخي مينديز، وكيل أعمال المدرب الإيطالي، فتح محادثات مع البارتينوبي في الأيام التي أعقبت إقالة المدرب من روما، كما تلقى عرضًا من الشباب، إلا أن أولويته حاليًا البقاء في أوروبا”.
وجاء في ختام التقرير: “في الأيام المقبلة من المتوقع أن يحضر مورينيو بعض مباريات الدوري الإيطالي، ليظهر علنًا رغبته في البقاء في إيطاليا”.