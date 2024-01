موسم الرياض أصبح أكبر الفعاليات الترفيهية الشتوية في العالم

استطاع موسم الرياض أن يجذب أكثر من 12 مليون زائر منذ انطلاقه في أكتوبر الماضي، وبفضل موسم الرياض أصبح المشهد الفني والثقافي في الرياض مزدهرًا.

الحدث الأكبر

ويعد موسم الرياض أحد أكبر الفعاليات الترفيهية الشتوية في العالم، والتي تغطي كافة مجالات الترفيه الفن والموسيقى والمسرح والطعام والرياضة. بالإضافة إلى ذلك، يعد MDLBeast Soundstorm أكبر مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط حيث يجذب أكثر من 200 فنان عالمي ومحلي، بحسب تقرير “يورو نيوز”.

ومن خلال فعالياته التي جعلته الحدث الترفيهي الأكبر بالمنطقة، نجح موسم الرياض في استمالة الشغوفين بالترفيه وخياراته الاستثنائية، من خلال تنوع فعالياته، وتعدد تجاربه في الترفيه ومجالات الموضة والأزياء، إضافة إلى التقنية والاتصالات، والألعاب الإلكترونية، والعطور، والفنون التشكيلية والحرفية.

طفرة هائلة في البنية التحتية

وأوضح التقرير أنه تم مؤخرًا افتتاح العرض المسرحي لأندرو لويد ويبر، الحائز على جوائز The Phantom of the Opera، في الرياض مما أسعد عشاق المسرح.

وفي سياق متصل، صرح جاسبر هوب مستشار الهيئة الملكية لمدينة الرياض لـ “يورو نيوز”: “لقد كنت محظوظًا بما فيه الكفاية للمشاركة في عدد من معارض إكسبو على الهامش على مدار العشرين أو الثلاثين عامًا الماضية، وفي كل مرة ترى هذه التطورات الرائعة في المدن، أعتقد أنه إذا نظمت الرياض المعرض عام 2030، سنرى نفس التطور الرائع تمامًا هنا”.

مترو الرياض

وأضاف مستشار الهيئة الملكية للرياض: “سنرى عددًا كبيرًا جدًّا من الأشخاص تتاح لهم الفرصة للمجيء وزيارة المدينة، وسنرى عددًا كبيرًا جدًّا من الفنانين ورواد الإنتاج المحلي الذين يبدؤون في التطور نتيجة لذلك”.

وشهدت الرياض أيضًا طفرة هائلة في بنيتها التحتية، حيث سيتضمن نظام مترو الرياض الجديد ستة خطوط يبلغ طولها حوالي 170 كيلومترًا، وتربط المطار بموقع معرض إكسبو والمدينة ووسط المدينة، مما يساهم في إثراء المدينة بالأحداث الترفيهية العالمية وتوافد الزوار، بحسب يورو نيوز.

أكبر المهرجانات الترفيهية

وهناك سلسلة من التطورات المستدامة الجديدة التي يتم بناؤها بوتيرة غير مسبوقة بما في ذلك شارع الرياضة، أحد أكبر مشاريع التجديد الحضري في العالم والذي يمتد لأكثر من 135 كيلومترًا عبر الرياض. ستوفر هذه الحديقة الخطية تجارب رياضية وثقافية وترفيهية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم متنزه الملك سلمان أسلوب حياة مستدام، وهو مشروع تطوير حضري يقع في قلب المدينة حيث يمثل 70% من المشروع مساحات خضراء.

يعتبر موسم الرياض واحدًا من أكبر المهرجانات والفعاليات الترفيهية في المملكة العربية السعودية. يستمر الموسم لمدة عدة أسابيع ويضم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية والفنية والرياضية.

أهداف موسم الرياض

تشمل فعاليات موسم الرياض العروض الموسيقية لنجوم العالم والفنانين المحليين، والعروض السينمائية والمسرحية، والمعارض الفنية والثقافية، والعروض الترفيهية والألعاب النارية، والمهرجانات الغذائية والتسوق، بالإضافة إلى الفعاليات الرياضية مثل المباريات الدولية والبطولات الرياضية. ويهدف موسم الرياض إلى تعزيز السياحة والترفيه في المملكة العربية السعودية، وخلق بيئة ترفيهية مميزة للمواطنين والزوار. يعمل الموسم على جذب الفعاليات العالمية والفنانين المشهورين لتوفير تجربة مميزة ومتنوعة للحضور.

يشهد موسم الرياض إقبالًا كبيرًا من الجمهور، حيث يتم تنظيم الفعاليات في مواقع مختلفة في المدينة وتكون متاحة للجميع. يعتبر موسم الرياض فرصة للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والثقافية المتنوعة والاحتفال بالحياة الثقافية والفنية في المملكة العربية السعودية.