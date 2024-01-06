إنذار أحمر من الأرصاد على مكة والباحة موعد مباراة آرسنال ضد ليفربول والقنوات الناقلة موسم الرياض يستضيف روما لمباراة عالمية ضد الشباب استضافة إكسبو 2030 ثمرة دعم وقيادة ولي العهد ولي العهد يهنئ في اتصال هاتفي الشيخ محمد الصباح محمد البريك يثير الجدل رغم استدعائه لقائمة المنتخب السعودي خطيب المسجد النبوي: تعزيز تجربة الزائرين لإيصال رسالة الحرمين الوسطية نيوكاسل يونايتد يصعد للدور الرابع في كأس إنجلترا لحظة انفجار نافذة بوينغ في الهواء مهرجان الكُتاب والقراء بعسير يعرف بالرحالين السعوديين محمد العبودي وعاتق البلادي
أعلن موسم الرياض، الراعي الرسمي لفريق نادي روما الإيطالي إقامة احتفالية كروية بمناسبة اليوبيل الماسي لنادي الشباب السعودي، حيث ستجمع الفريق في 24 يناير الجاري مباراة عالمية ضد فريق روما في استاد الأول بارك بالعاصمة الرياض.
ويأتي الاحتفال باليوبيل الماسي لنادي الشباب بصفته أحد أقدم الأندية السعودية، إذ كان تأسيسه في عام 1947م، وحقق منجزات رياضية محلية وخارجية، من أبرزها الدوري السعودي الممتاز، وكأس الملك، وكأس السوبر السعودي، وكأس ولي العهد، وكأس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ودوري أبطال العرب، وكأس السوبر العربي، وكأس الكؤوس الآسيوية.
ويستمر موسم الرياض في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض كل عام؛ لتجربة حضور البطولات الرياضية، والحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر المباراة عبر تطبيق webook من خلال الرابط.