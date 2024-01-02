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موسم الرياض يستقبل أكثر من 12 مليون زائر خلال شهرين

الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٤٦ صباحاً
موسم الرياض يستقبل أكثر من 12 مليون زائر خلال شهرين
المواطن - فريق التحرير

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وصل عدد زوار فعاليات موسم الرياض منذ انطلاقه في أكتوبر الماضي أكثر من 12 مليون زائر في مختلف مناطقه التي تتميز كل واحدة منها بعدد من عناصر الإبهار وأدوات الترفيه التي تلبي احتياجات مختلف الزوار من العائلات والأفراد والأطفال.

موسم الرياض يستقبل أكثر من 12 مليون زائر خلال شهرين

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دعم القيادة

وأوضح المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي إكس أنه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله، وبقيادة سمو ولي العهد وعراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان، وبالتعاون مع برنامج جودة الحياة وصل موسم الرياض لتحقيق 12 مليون زائر خلال 60 يوماً، مؤكداً أن هذا الرقم كان هو المستهدف خلال كامل موسم الرياض، ولكنه تحقق في منتصف الموسم.

الحدث الأكبر

ومن خلال فعالياته التي جعلته الحدث الترفيهي الأكبر بالمنطقة، نجح موسم الرياض في استمالة الشغوفين بالترفيه وخياراته الاستثنائية، من خلال تنوع فعالياته، وتعدد تجاربه في الترفيه ومجالات الموضة والأزياء، إضافة إلى التقنية والاتصالات، والألعاب الإلكترونية، والعطور، والفنون التشكيلية والحرفية.

وقدم الموسم لزواره تجارب استثنائية عبر مناطقه المتنوعة، حيث مثلت كل منطقة نمطًا مميزًا يمنح زواره تجربة غير مسبوقة، إضافة إلى خيارات الاستمتاع بمجموعة من المقاهي والمطاعم ذات الطابع المحلي والعالمي.

موسم الرياض

ويُعد “موسم الرياض” أحد المناسبات السعودية الكبرى التي تؤسس لإحداث مفاهيم جديدة في عالم الترفيه، وجعل العاصمة الرياض الوجهة الأولى للباحثين عن التنوع الترفيهي العالمي على مستوى الفعاليات والمطاعم وغيرها من عناصر الترفيه التي يستهدفها الباحثون عن المتعة واستكشاف الخيارات الترفيهية المميزة.

 

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