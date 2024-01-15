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أكد أن منصة webook الوحيدة والرسمية لبيع التذاكر

موسم الرياض يلاحق منصة “غرينتا هب” بسبب بيع التذاكر

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٧ صباحاً
موسم الرياض يلاحق منصة “غرينتا هب” بسبب بيع التذاكر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت إدارة موسم الرياض أنها ستلاحق منصة “غرينتا هب” قانونياً بسبب قيامها بشراء وإعادة بيع تذاكر فعاليات الموسم.

وقالت إدارة موسم الرياض، في بيان: “تنبيه هام، سيتم ملاحقة منصة (غرينتا هب) قانونيًا، بسبب قيامها بشراء وإعادة بيع تذاكر فعاليات الموسم، ما يُعد هذا انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية”.

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موسم الرياض يخلي مسؤوليته

وختمت: “الموسم يخلي مسؤوليته تجاه أي عملية بيع وشراء للتذاكر خارج إطار منصة webook كونها المنصة الوحيدة والرسمية لذلك”.

وأثار بيان موسم الرياض سعادة الكثير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، فقال أحد المغردين: “أحسن وياليت بعد الي يأخذون تذاكر الحفلات ويبيعونها بسعر أعلى يصير لهم نفس الشيء”.

التضرر من السوق السوداء

وأضاف عبد الرحمن الرفدان: “عقبال باقي المنصات والقضاء على السوق السوداء، والأهم ملاحقة الأشخاص اللي تحصلهم عارضين 5 تذاكر جنب بعض والناس تدخل عالوقت وبالموت تحصل ٢ جنب بعض، وكأن هالناس لهم طريقة شراء أخرى، الناس تضرروا من السوق السوداء والرابح الاستغلاليين قواكم الله وياليت webook يخففون تدبيل اعادة البيع”.

بينما استنكر آخر التأخر في اتخاذ هذه الخطوة، فعلق: “بدري؟ الموسم بيخلص وتوهم يصحصحون على هالموقع؟”.

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