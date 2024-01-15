موسم الرياض يلاحق منصة “غرينتا هب” بسبب بيع التذاكر نجم ريال مدريد فينيسيوس: أحببت ما فعله السعوديون لأول مرة.. جامعة الملك عبدالعزيز تسمح للطلاب باختيار الدراسة في أكثر من تخصص شور: ترسية مشروع تشغيل وصيانة الحاسب الآلي مع مجلس الشورى بـ60 مليون ريال النفط يواصل ارتفاعه العالمي في بداية تداولات الأسبوع تقنية نجران تبدأ في استقبال طلبات القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي التضخم السنوي في السعودية ينخفض إلى 1.5% خلال ديسمبر 2023 خطوات دفع الإيجار للعقود السكنية عبر منصة إيجار شركة المياه الوطنية تعلن عن 270 وظيفة شاغرة ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 216.75 ريال
أعلنت إدارة موسم الرياض أنها ستلاحق منصة “غرينتا هب” قانونياً بسبب قيامها بشراء وإعادة بيع تذاكر فعاليات الموسم.
وقالت إدارة موسم الرياض، في بيان: “تنبيه هام، سيتم ملاحقة منصة (غرينتا هب) قانونيًا، بسبب قيامها بشراء وإعادة بيع تذاكر فعاليات الموسم، ما يُعد هذا انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية”.
وختمت: “الموسم يخلي مسؤوليته تجاه أي عملية بيع وشراء للتذاكر خارج إطار منصة webook كونها المنصة الوحيدة والرسمية لذلك”.
وأثار بيان موسم الرياض سعادة الكثير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، فقال أحد المغردين: “أحسن وياليت بعد الي يأخذون تذاكر الحفلات ويبيعونها بسعر أعلى يصير لهم نفس الشيء”.
وأضاف عبد الرحمن الرفدان: “عقبال باقي المنصات والقضاء على السوق السوداء، والأهم ملاحقة الأشخاص اللي تحصلهم عارضين 5 تذاكر جنب بعض والناس تدخل عالوقت وبالموت تحصل ٢ جنب بعض، وكأن هالناس لهم طريقة شراء أخرى، الناس تضرروا من السوق السوداء والرابح الاستغلاليين قواكم الله وياليت webook يخففون تدبيل اعادة البيع”.
بينما استنكر آخر التأخر في اتخاذ هذه الخطوة، فعلق: “بدري؟ الموسم بيخلص وتوهم يصحصحون على هالموقع؟”.
تنبيه عام.. لكل من يقوم بتداول تذاكر موسم الرياض خارج المنصة الرسمية والوحيدة لبيع التذاكر "webook” ، للمنصة الحق باتخاذ الاجراءات المناسبة لعمليات البيع الغير نظامية
إدارة موسم الرياض ستقوم بمُلاحقة منصة "غرينتا هب" قانونيًا، في إطار حفاظها على حقوق الموسم وزواره. pic.twitter.com/IfDfqhZluO
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 14, 2024