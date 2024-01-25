موسى التعمري أفضل لاعبي الأردن بكأس آسيا 2023

خطف النجم موسى التعمري الأنظار مع منتخب الأردن الأول لكرة القدم ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2023، ليكون من أبرز لاعبيه حتى الآن.

موسى التعمري يخطف الأنظار

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن موسى التعمري الأعلى تقييمًا بين لاعبي منتخب الأردن ضمن منافسات مرحلة المجموعات.

وشارك موسى التعمري صاحب الـ26 عامًا، في مباراتين، ونجح في هز الشباك مرتين، ويحتاج لـ2.5 تسديدة لتسجيل هدف، وبلغت نسبة ترجمته الأهداف 40%، كما نجح في صناعة 4 فرص.

وقام موسى التعمري بـ4 مراوغات ناجحة من أصل 9 مراوغات، ويسترجع 6 كرات في كل لقاء، وربح 5.5 التحام في كل مواجهة، لتمنحه “سوفاسكور” تقييمًا بـ7.75 درجة على مستواه المميز مع منتخب الأردن.

تأهل منتخب الأردن

ولعب منتخب الأردن ضد البحرين اليوم على استاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، وانتهت المباراة بفوز الأحمر البحريني بهدف دون رد.

ورفع منتخب البحرين الأول لكرة القدم رصيده إلى 6 نقاط، ليتأهل إلى دور الـ16 بكأس آسيا 2023 في صدارة المجموعة الخامسة، كما صعد الأردن كأفضل ثالث برصيد 4 نقاط.