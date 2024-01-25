قطار حلم الصحراء بالسعودية الأول من نوعه بالشرق الأوسط ملتقى السياحة السعودي يعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أزهار الخزامى تشكل لوحة فنية بشعيب بقر كادت تسقط فوق الرؤوس.. هبوط اضطراري لطائرة عسكرية تركية 4 لاعبين سعوديين يسجلون المشاركة الأول بكأس آسيا موسى التعمري أفضل لاعبي الأردن بكأس آسيا 2023 مشاهير لعبة السنوكر: السعودية تعطي دفعة كبيرة للرياضة عالميًّا لا أهداف بين السعودية وتايلاند في الشوط الأول يونايتد يحسم موقفه من ضم كريم بنزيما السعودية الأولى عالميًّا في ثقة المواطنين بحكوماتهم والإعلام والأعمال يحتلان مراكز متقدمة
خطف النجم موسى التعمري الأنظار مع منتخب الأردن الأول لكرة القدم ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2023، ليكون من أبرز لاعبيه حتى الآن.
ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن موسى التعمري الأعلى تقييمًا بين لاعبي منتخب الأردن ضمن منافسات مرحلة المجموعات.
وشارك موسى التعمري صاحب الـ26 عامًا، في مباراتين، ونجح في هز الشباك مرتين، ويحتاج لـ2.5 تسديدة لتسجيل هدف، وبلغت نسبة ترجمته الأهداف 40%، كما نجح في صناعة 4 فرص.
وقام موسى التعمري بـ4 مراوغات ناجحة من أصل 9 مراوغات، ويسترجع 6 كرات في كل لقاء، وربح 5.5 التحام في كل مواجهة، لتمنحه “سوفاسكور” تقييمًا بـ7.75 درجة على مستواه المميز مع منتخب الأردن.
ولعب منتخب الأردن ضد البحرين اليوم على استاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، وانتهت المباراة بفوز الأحمر البحريني بهدف دون رد.
ورفع منتخب البحرين الأول لكرة القدم رصيده إلى 6 نقاط، ليتأهل إلى دور الـ16 بكأس آسيا 2023 في صدارة المجموعة الخامسة، كما صعد الأردن كأفضل ثالث برصيد 4 نقاط.