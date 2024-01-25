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ضمن منافسات مرحلة المجموعات

موسى التعمري أفضل لاعبي الأردن بكأس آسيا 2023

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٠٨ مساءً
موسى التعمري أفضل لاعبي الأردن بكأس آسيا 2023
المواطن - فريق التحرير

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خطف النجم موسى التعمري الأنظار مع منتخب الأردن الأول لكرة القدم ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2023، ليكون من أبرز لاعبيه حتى الآن.

موسى التعمري يخطف الأنظار

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن موسى التعمري الأعلى تقييمًا بين لاعبي منتخب الأردن ضمن منافسات مرحلة المجموعات.

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موسى التعمري
التعمري – المصدر @TamariMousa

وشارك موسى التعمري صاحب الـ26 عامًا، في مباراتين، ونجح في هز الشباك مرتين، ويحتاج لـ2.5 تسديدة لتسجيل هدف، وبلغت نسبة ترجمته الأهداف 40%، كما نجح في صناعة 4 فرص.

وقام موسى التعمري بـ4 مراوغات ناجحة من أصل 9 مراوغات، ويسترجع 6 كرات في كل لقاء، وربح 5.5 التحام في كل مواجهة، لتمنحه “سوفاسكور” تقييمًا بـ7.75 درجة على مستواه المميز مع منتخب الأردن.

موسى التعمري
التعمري – المصدر @TamariMousa

تأهل منتخب الأردن

ولعب منتخب الأردن ضد البحرين اليوم على استاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، وانتهت المباراة بفوز الأحمر البحريني بهدف دون رد.

الأردن ضد البحرين
جانب من المباراة – المصدر @afcasiancup_ar

ورفع منتخب البحرين الأول لكرة القدم رصيده إلى 6 نقاط، ليتأهل إلى دور الـ16 بكأس آسيا 2023 في صدارة المجموعة الخامسة، كما صعد الأردن كأفضل ثالث برصيد 4 نقاط.

منتخب الأردن
لاعبو الأردن – المصدر @TamariMousa

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