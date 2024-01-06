أعلن المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، إغلاق بوليفارد سيتي أمس الجمعة، بعد تجاوز الحضور 200 ألف زائر.

وقال آل الشيخ عبر منصة إكس: “أعتذر لجمهورنا الكريم سيتم إغلاق بوليفارد سيتي الآن، وسنتوقف عن استقبال المزيد من الزوار؛ حرصًا على خدمتكم وراحتكم.. حققنا رقمًا قياسيًّا تاريخيًّا اليوم ولأول مرة تعدى 200 ألف زائر”.

موعد إعادة فتح بوليفارد سيتي

أعلن الحساب الرسمي لـ”بوليفارد سيتي” على منصة إكس نبأ الإغلاق هو الآخر، بعبارة: “تم إغلاق بوليڤارد سيتي اليوم وتوقفنا عن استقبال المزيد من الزوار حرصا على خدمتكم وراحتكم، مع أكثر من 200 ألف زائر نورونا اليوم. نستقبلكم غدا من الساعة 4 مساء وحتى 2 صباحا.

تم اغلاق بوليڤارد سيتي اليوم وتوقفنا عن استقبال المزيد من الزوار حرصاً على خدمتكم وراحتكم💫مع أكثر من ٢٠٠ الف زائر نورونا اليوم.

نستقبلكم غداً من الساعة ٤م وحتى ٢ص🔥❤️🇸🇦 Boulevard City is closed today and we have stopped welcoming more visitors to be able to keep on best level… pic.twitter.com/erhcaU388S — بوليفارد سيتي | BLVD CITY (@BlvdRuhCity) January 5, 2024

موسم الرياض

يحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب منطقة بوليفارد سيتي عبر تطبيق وموقع webook من خلال الرابط: هنا.