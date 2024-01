موعد إعادة فتح بوليفارد سيتي

أعلن المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، إغلاق بوليفارد سيتي أمس الجمعة، بعد تجاوز الحضور 200 ألف زائر.

وقال آل الشيخ عبر منصة إكس: “أعتذر لجمهورنا الكريم سيتم إغلاق بوليفارد سيتي الآن، وسنتوقف عن استقبال المزيد من الزوار؛ حرصًا على خدمتكم وراحتكم.. حققنا رقمًا قياسيًّا تاريخيًّا اليوم ولأول مرة تعدى 200 ألف زائر”.

أعلن الحساب الرسمي لـ”بوليفارد سيتي” على منصة إكس نبأ الإغلاق هو الآخر، بعبارة: “تم إغلاق بوليڤارد سيتي اليوم وتوقفنا عن استقبال المزيد من الزوار حرصا على خدمتكم وراحتكم، مع أكثر من 200 ألف زائر نورونا اليوم. نستقبلكم غدا من الساعة 4 مساء وحتى 2 صباحا.

تم اغلاق بوليڤارد سيتي اليوم وتوقفنا عن استقبال المزيد من الزوار حرصاً على خدمتكم وراحتكم💫مع أكثر من ٢٠٠ الف زائر نورونا اليوم.

نستقبلكم غداً من الساعة ٤م وحتى ٢ص🔥❤️🇸🇦

Boulevard City is closed today and we have stopped welcoming more visitors to be able to keep on best level… pic.twitter.com/erhcaU388S

