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بعد إغلاقه بسبب الحضور القياسي

موعد إعادة فتح بوليفارد سيتي

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٥ صباحاً
موعد إعادة فتح بوليفارد سيتي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، إغلاق بوليفارد سيتي أمس الجمعة، بعد تجاوز الحضور 200 ألف زائر.

وقال آل الشيخ عبر منصة إكس: “أعتذر لجمهورنا الكريم سيتم إغلاق بوليفارد سيتي الآن، وسنتوقف عن استقبال المزيد من الزوار؛ حرصًا على خدمتكم وراحتكم.. حققنا رقمًا قياسيًّا تاريخيًّا اليوم ولأول مرة تعدى 200 ألف زائر”.

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أعلن الحساب الرسمي لـ”بوليفارد سيتي” على منصة إكس نبأ الإغلاق هو الآخر، بعبارة: “تم إغلاق بوليڤارد سيتي اليوم وتوقفنا عن استقبال المزيد من الزوار حرصا على خدمتكم وراحتكم، مع أكثر من 200 ألف زائر نورونا اليوم. نستقبلكم غدا من الساعة 4 مساء وحتى 2 صباحا.

موسم الرياض

يحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب منطقة بوليفارد سيتي عبر تطبيق وموقع webook من خلال الرابط: هنا.

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