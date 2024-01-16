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كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي الذي عقد الشهر الماضي.
وقالت الهيئة ممثلة في حساب خدمة المستفيدين عبر منصة إكس :” سترسل نتائج اختبار القدرات العامة الورقي الذي عقد في شهر ديسمبر 2023م، يوم الأربعاء 24 يناير 2024م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملف المستفيد.
وأوضحت أن النتائج ستتاح أيضا على نظام التسجيل يوم الخميس 25 يناير 2024م.
وفي وقت سابق قالت هيئة تقويم التعليم إن اختبار القدرات العامة خمس فرص لجميع الطلاب والطالبات من الصف الثاني ثانوي فأعلى، تتنوع في اختبارات ورقية ورقمية، علمًا بأن الحد الأعلى لدخول كلٍّ من الورقي والرقمي 4 فرص فقط.
ويهدف اختبار القدرات العامة إلى قياس المهارات التالية: