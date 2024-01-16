كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي الذي عقد الشهر الماضي.

نتائج اختبار القدرات العامة

وقالت الهيئة ممثلة في حساب خدمة المستفيدين عبر منصة إكس :” سترسل نتائج اختبار القدرات العامة الورقي الذي عقد في شهر ديسمبر 2023م، يوم الأربعاء 24 يناير 2024م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملف المستفيد.

وأوضحت أن النتائج ستتاح أيضا على نظام التسجيل يوم الخميس 25 يناير 2024م.

فرص التسجيل

وفي وقت سابق قالت هيئة تقويم التعليم إن اختبار القدرات العامة خمس فرص لجميع الطلاب والطالبات من الصف الثاني ثانوي فأعلى، تتنوع في اختبارات ورقية ورقمية، علمًا بأن الحد الأعلى لدخول كلٍّ من الورقي والرقمي 4 فرص فقط.

أهداف اختبار القدرات العامة

ويهدف اختبار القدرات العامة إلى قياس المهارات التالية: