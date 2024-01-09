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موعد إيداع حساب المواطن شاملاً الدعم الإضافي

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
موعد إيداع حساب المواطن شاملاً الدعم الإضافي
المواطن - فريق التحرير

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يترقب ملايين المستفيدين إيداع حساب المواطن شاملاً الدعم الإضافي بعد منتصف الليل وفقًا للجدولة الزمنية للبرنامج التي حددت موعد صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي.

الدعم الإضافي

وستشمل دفعة يناير استمرار صرف الدعم الإضافي بعد صدور التوجيه الملكي الكريم باستمرار صرفه لمدة عام اعتبارًا من دفعة يناير الجاري.

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التسجيل في حساب المواطن

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

الإفصاح عن الدخل

وفي وقت سابق شددت خدمة المستفيدين على أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب التوجه إلى حسابك عن طريق أيقونة ( ملف المستفيد، بيانات عامة ) وتغيير الحالة الوظيفية إلى “موظف من قطاع ( خاص / حكومي ) “حسب المصدر” والنقر على إضافة مصدر دخل جديد واختيار نوع الدخل (راتب شهري) ومصدر الدخل “حسب المصدر” ثم الضغط على أيقونة حفظ.

 

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