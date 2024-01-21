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بالتزامن مع فتح باب التسجيل لمن هم على رأس العمل

موعد اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية 2024

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٥١ مساءً
موعد اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية 2024
المواطن - فريق التحرير

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بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، اليوم الأحد، فتح باب التسجيل في اختبار الرخصة المهنية التربوي العام للوظائف التعليمية، حيث يستمر  التسجيل حتى 19 مارس 2024م، في الدورة الرابعة التي ستقام في الربع الأول من العام 2024م.

موعد اختبار الرخصة المهنية

وسيعقد الاختبار خلال الفترة من 22 – 23 مارس 2024م، وتستهدف الاختبارات المعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، وكذلك الراغبون في التقديم على الوظائف التعليمية في القطاعين العام والخاص في المملكة.

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أهمية الرخصة

وتعدُ الرخصة المهنية للمعلمين، التي تصدرها الهيئة، مهمة للأسباب التالية :

  • تعتبر وثيقة تثبت أن حاملها يحقق معايير وضوابط محددة لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات ومُدة زمنية محددة،
  • كما يُعدُّ الترخيص المهني من الممارسات المتبعة عالميًا لضمان وضبط جودة الممارسين في المجالات ذات الأهمية والأولوية مثل مجال التعليم.
  • كما تُعدُّ الرخصة المهنية -أيضًا- مدخلًا للتطوير والتقدم المهني، وممكنًا من ممكناته.

متطلبات الرخصة المهنية

وتشمل متطلبات الرخصة المهنية ما يلي:

  • الحصول على المؤهل المناسب.
  • استيفاء سنوات الخبرة اللازمة لكل مستوى من مستويات الرخصة المهنية وفق اشتراطات الجهات ذات العلاقة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية.
  • توفر اختبارات مهنية سارية الصلاحية (الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي).
  • تحقيق الدرجة المطلوبة لكل مستوى كما هو مبين في وثيقة ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية.
  • ويتطلب الحصول عليها اجتياز اختبارين تم بناؤهما لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، وهما الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي، في (38) تخصّصًا.

 

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