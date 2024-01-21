موعد اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية 2024

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بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، اليوم الأحد، فتح باب التسجيل في اختبار الرخصة المهنية التربوي العام للوظائف التعليمية، حيث يستمر التسجيل حتى 19 مارس 2024م، في الدورة الرابعة التي ستقام في الربع الأول من العام 2024م.
وسيعقد الاختبار خلال الفترة من 22 – 23 مارس 2024م، وتستهدف الاختبارات المعلمين والمعلمات ممن هم على رأس العمل، وكذلك الراغبون في التقديم على الوظائف التعليمية في القطاعين العام والخاص في المملكة.
وتعدُ الرخصة المهنية للمعلمين، التي تصدرها الهيئة، مهمة للأسباب التالية :
وتشمل متطلبات الرخصة المهنية ما يلي: