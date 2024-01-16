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بعد الفوز على عُمان

موعد المباراة المقبلة لـ المنتخب السعودي في كأس آسيا والقنوات الناقلة

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣١ مساءً
موعد المباراة المقبلة لـ المنتخب السعودي في كأس آسيا والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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سيواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، منتخب قيرغيزستان في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس أمم آسيا مساء الأحد المقبل 21 يناير.

وتنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “أحمد بن علي المونديالي” في الدوحة بقطر، كما تُنقل المباراة عبر قنوات ALKASS EXTRA 1 HD , ALKASS EXTRA 2 HD , BEIN ASIAN CUP 1 , BEIN ASIAN CUP 2, SSC1 HD.

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ملخص مباراة المنتخب السعودي ضد عمان

وفي اليوم، فاز منتخب السعودية على عمان في الجولة الأولى بنتيجة 2- 1.

وبسبب خطأ من المدافع حسان تمبكتي، تحصل منتخب عمان على ركلة جزاء نفذها اللاعب صلاح اليحيائي في الدقيقة الـ14.

المنتخب السعودي - منتخب السعودية الأول - كأس أمم آسيا 2023

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب عبدالرحمن غريب بمهارة مميزة من تسجيل هدف التعادل لـ المنتخب السعودي في شباك منتخب عُمان.

وسجل غريب الهدف في الدقيقة الـ79 بعد مراوغة مميزة لـ 3 لاعبين في دفاعات المنتخب العماني.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع سجل اللاعب علي البليهي الهدف الثاني للأخضر ليحقق المنتخب السعودي أول 3 نقاط له في البطولة.

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