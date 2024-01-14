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ياسين بونو يُنافس كورتوا وإيدرسون

موعد حفل جوائز الأفضل “ذا بيست” 2023 والقنوات الناقلة

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:١١ مساءً
موعد حفل جوائز الأفضل “ذا بيست” 2023 والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير، حفل جوائز الأفضل “ذا بيست” لعام 2023، وسط صراع قوي من النجوم، لحصد الجائزة، بعد المستويات الفردية المميزة التي قدموها.

حفل جوائز الأفضل “ذا بيست”

وبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في تقديم جوائز الأفضل “ذا بيست” منذ عام 2016، بعد الانفصال عن مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، في تقديم جائزة الكرة الذهبية، وحققها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في النسخة الأولى.

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ومن المقرر أن يُقام حفل جوائز الأفضل “ذا بيست” في العاصمة الإنجليزية لندن، يوم غد الاثنين عند الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت السعودية، ويتم إذاعته عبر قنوات “بي إن سبورتس” وموقع “فيفا بلس”.

جائزة The Best من فيفا

أبرز المرشحين لجوائز الأفضل

ويُنافس على جائزة أفضل لاعب، نجم إنتر ميامي الأمريكي والمنتخب الأرجنتيني، ليونيل، نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، ومهاجم مانشستر سيتي ومنتخب النرويج، إيرلينج هالاند.

ميسي مع إنتر ميامي
ميسي يحمل الكرة الذهبية – المصدر @InterMiamiCF

ويتصدر حارس مرمى إشبيلية السابق والهلال الحالي، ياسين بونو قائمة المرشحين لقائمة أفضل حارس رجال في عام 2023، ويُنافسه البلجيكي تيبو كورتوا “ريال مدريد”، والبرازيلي إيدرسون “مانشستر سيتي”.

ياسين بونو
بونو – المصدر @Alhilal_FC

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