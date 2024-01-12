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ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني

موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٢٦ مساءً
موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني، وسط صراع قوي من الفريقين لحصد اللقب.

كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

ومن المقرر أن يُقام كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة على ملعب “الأول بارك” في الرياض، يوم الأحد المقبل عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

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وسيتم نقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر قنوات SSC؛ الناقل الحصري لمنافسات بطولة كأس السوبر الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم إذاعة الكلاسيكو من خلال تطبيق “شاهد”.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة
موعد الكلاسيكو – المصدر @FCBarcelona

الفريقان في كأس السوبر الإسباني

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قد اصطدم بنظيره أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي، ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 5\3، في الديربي الذي امتد إلى الأشواط الإضافية، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.

ريال مدريد في السوبر الإسباني
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما تجاوز عقبة أوساسونا بالأمس بهدفين دون رد سجلهما؛ روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال.

برشلونة
لاعبو الفريق – المصدر @mosgovsa

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