موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

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تنتظر الجماهير كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني، وسط صراع قوي من الفريقين لحصد اللقب.
ومن المقرر أن يُقام كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة على ملعب “الأول بارك” في الرياض، يوم الأحد المقبل عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، في نهائي كأس السوبر الإسباني.
وسيتم نقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر قنوات SSC؛ الناقل الحصري لمنافسات بطولة كأس السوبر الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم إذاعة الكلاسيكو من خلال تطبيق “شاهد”.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قد اصطدم بنظيره أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي، ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 5\3، في الديربي الذي امتد إلى الأشواط الإضافية، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل.
على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما تجاوز عقبة أوساسونا بالأمس بهدفين دون رد سجلهما؛ روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال.