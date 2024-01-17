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موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال والقنوات الناقلة

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٤٣ مساءً
موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية مساء غدٍ مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا موسم 2023/ 2024.

أتلتيكو مدريد ضد الريال

وتنطلق المباراة مساء غدٍ على ملعب “سيفيتاس ميتروبوليتانو” معقل فريق أتلتيكو مدريد في تمام الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت السعودية، كما تُنقل المباراة عبر قنوات TVE LA 1 HD , MATCH FOOTBALL 2 , MATCH TV.

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وقبل مواجهة الأتلتيكو، كان ريال مدريد فاز بلقب السوبر الإسباني مساء الأحد الماضي على حساب فريق برشلونة بنتيجة 4- 1.

وكان الشوط الأول من مباراة الريال ضد برشلونة انتهى بتقدم نادي ريال مدريد بنتيجة 3- 1، حيث شهدت أول 33 دقيقة من مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، إثارة مميزة من الفريقين، حيث نجح الريال في إحراز هدفين وبرشلونة هدفًا.

الريال ضد أتلتيكو مدريد

وسجل البرازيلي فينسيوس جونيور هدفين في الدقيقتين الـ7 والـ11 ثم قلص البولندي ليفاندوفسكي الفارق لبرشلونة من تصويبة قوية في الدقيقة الـ33.

وبعدها عاد فينسيوس ليسجل الهاتريك من ركلة جزاء احتُسبت ضد أراوخو لاعب البارشا في الدقيقة الـ40.

وفي الشوط الثاني، عزز البرازيلي رودريجو من تقدم ريال مدريد بالهدف الرابع في الدقيقة الـ64.

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