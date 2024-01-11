موعد مباراة افتتاح كأس أمم آسيا 2023 بين قطر ولبنان والقنوات الناقلة

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سيواجه منتخب قطر، نظيره اللبناني في افتتاح كأس أمم آسيا 2023 غدًا الجمعة في نسختها الـ 18.
وتنطلق المباراة، مساء الجمعة في السابعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “لوسيل”، كما تُنقل المباراة عبر قنوات Bein Asian Cup 1 , SSC1 HD , SPORT TV1 Portugal, Bein Asian cup 2 , BEIN Asian cup 3.
ويشارك في البطولة 24 منتخبًا تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات.
وتتكون المجموعة الأولى من: “قطر، الصين، طاجيكستان، لبنان”.
المجموعة الثانية مكونة من: “أستراليا، أوزبكستان، سوريا، الهند”.
المجموعة الثالثة مكونة من: “إيران، الإمارات، هونج كونج، فلسطين”.
المجموعة الرابعة: “اليابان، إندونيسيا، العراق، فيتنام”.
المجموعة الخامسة : “كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن، البحرين”.
المجموعة السادسة : “السعودية، تايلاند، قيرغيزستان، عُمان”.