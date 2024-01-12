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موعد مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
موعد مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

يترقب عشاق الكرة الإفريقية، غدًا مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا 2023 بين منتخب كوت ديفوار المضيف ومنتخب غينيا بيساو.

افتتاح كأس أمم إفريقيا 2023

وتنطلق المباراة مساء غدٍ في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “الحسن واتارا” في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

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وتُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 2 MAX, BEIN SPORTS HD 1 MAX , MAX SPORT 1 HD , BEIN AFCON 1.

وسيقود المباراة، الحكم المصري أمين عمر.

وتنطلق البطولة بداية من يوم 13 يناير حتى يوم 11 فبراير من العام الجاري.

وجاءت المجموعة الأولى مكونة من: “كوت ديفوار البلد المضيف، نيجيريا، غينيا الإستوائية، غينيا بيساو”.

المجموعة الثانية مكونة من: “مصر، غانا، الرأس الأخضر، موزمبيق”.

المجموعة الثالثة مكونة من: “السنغال، الكاميرون، غينيا كوناكري، جامبيا”.

المجموعة الرابعة مكونة من: “الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا، أنجولا”.

المجموعة الخامسة مكونة من: “تونس، مالي، جنوب إفريقيا، ناميبيا”.

المجموعة السادسة: “المغرب، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا”.

وكان المنتخب السنغالي تُوج بلقب كأس أمم إفريقيا 2021 الذي أُقيم في الكاميرون على حساب منتخب مصر.

 

 

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