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ضمن منافسات كأس آسيا 2023

موعد مباراة الأخضر ضد كوريا الجنوبية في دور الـ16

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٥١ مساءً
موعد مباراة الأخضر ضد كوريا الجنوبية في دور الـ16
المواطن - فريق التحرير

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ضرب الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، موعدًا مع منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم في التأهل إلى دور الـ16 من كأس آسيا 2023.

الأخضر يتأهل في الصدارة

وانتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد تايلاند التي أُقيمت على إستاد المدينة التعليمية، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023، بالتعادل بدون أهداف.

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المنتخب السعودي
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية

ورفع الأخضر رصيده إلى 7 نقاط، لينفرد بصدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة في كأس آسيا 2023، ليواجه في دور الـ16؛ منتخب كوريا الجنوبية، وصيف المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد كوريا الجنوبية، عند الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، إستاد المدينة التعليمية في الدوحة.

وكان منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم قد تعادل ضد فيتنام اليوم بنتيجة 3- 3، ليتأهل إلى دور الـ16 كوصيف، فيما حسمت البحرين الصدارة بـ6 نقاط، كما تأهلت الأردن من المجموعة ذاتها؛ كأفضل ثالث.

منتخب كوريا الجنوبية
لاعبو كوريا – المصدر @afcasiancup

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