موعد مباراة الأخضر ضد كوريا الجنوبية في دور الـ16

ضرب الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، موعدًا مع منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم في التأهل إلى دور الـ16 من كأس آسيا 2023.

الأخضر يتأهل في الصدارة

وانتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد تايلاند التي أُقيمت على إستاد المدينة التعليمية، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023، بالتعادل بدون أهداف.

مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية

ورفع الأخضر رصيده إلى 7 نقاط، لينفرد بصدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة في كأس آسيا 2023، ليواجه في دور الـ16؛ منتخب كوريا الجنوبية، وصيف المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط.

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد كوريا الجنوبية، عند الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، إستاد المدينة التعليمية في الدوحة.

وكان منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم قد تعادل ضد فيتنام اليوم بنتيجة 3- 3، ليتأهل إلى دور الـ16 كوصيف، فيما حسمت البحرين الصدارة بـ6 نقاط، كما تأهلت الأردن من المجموعة ذاتها؛ كأفضل ثالث.