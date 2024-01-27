موعد مباراة الأهلي اليوم ضد ووهان والقنوات الناقلة

تترقب الجماهير مباراة الأهلي اليوم ضد ووهان الصيني، ضمن منافسات بطولة كأس تحدي دبي 2024، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز.

موعد مباراة الأهلي ضد ووهان

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد ووهان الصيني، اليوم السبت عند الساعة الخامسة مساء، على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس تحدي دبي.

وسيتم نقل مباراة الأهلي ضد ووهان الصيني، عبر قناة SSC وقنوات دبي الرياضية، بجانب البث المباشر على موقع القناة الرسمي وحسابها عبر منصة “إكس”، كما يُمكن متابعة مواجهة اليوم عبر شاهد VIP.

الجماهير تنتظر مباراة الأهلي اليوم

وتفاعلت الجماهير عبر منصة “إكس”، مع المواجهة؛ لتحتل قائمة الأكثر تداولًا بأكثر من وسم، ومنها؛ الأهلي، الأهلي اليوم، ووهان الصيني، حيث أعرب مشجعو الراقي عن سعادتهم بإذاعة اللقاء، ومشاهدتهم للفريق بعد فترة من الغياب.

وكتب فارس: “اقرعوا الطبول، أيقظوا النائمين.. سنُشاهد الأهلي اليوم”، وعلق آخر قائلًا: “اضبطوا ساعتكم على الخامسة مساء سيلعب الأهلي ضد ووهان الصيني اليوم”، وقال مجيد: “اليوم تعود الحياة بعودة محبوبي الأهلي”.