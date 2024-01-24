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ضمن منافسات كأس آسيا 2023

موعد مباراة السعودية ضد تايلاند والقنوات الناقلة

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:١٦ مساءً
موعد مباراة السعودية ضد تايلاند والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد تايلاند، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2023، وسط صراع قوي لمواصلة التألق وتحقيق الفوز.

مباراة السعودية ضد تايلاند

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية ضد تايلاند، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، على استاد المدينة التعليمية، في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.

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منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وسيتم نقل مباراة السعودية ضد تايلاند، عبر قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري لمنافسات كأس آسيا 2023، وقنوات SSC التي تُذيع مباريات البطولة داخل السعودية، بجانب تطبيق شاهد.

ويأمل منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، في مواصلة الانتصارات، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، فيما تسعى تايلاند لتحقيق نتيجة إيجابية غدًا.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

ترتيب مجموعة منتخب السعودية

وضمن منتخب السعودية الأول لكرة القدم التأهل إلى الدور التالي، بعد حصده 6 نقاط في أول مباراتين، فيما تملك تايلاند 4 نقاط، وستُحدد مباراة الغد ترتيب المجموعة السادسة في كأس آسيا.

المنتخب السعودي

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