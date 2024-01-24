بالأرقام.. سجل مميز لمنتخب السعودية ضد تايلاند التأمينات: 5 حالات لاستحقاق دعم ساند موعد مباراة السعودية ضد تايلاند والقنوات الناقلة الرئيس التنفيذي لـ الاتحاد: لدينا ميزانية للميركاتو الشتوي صفقات قوية قد تُبقي كريم بنزيما في الاتحاد الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 28 وظيفة في 5 مدن سعود الطبية: أطعمة تحتوي على الجلوتين الخفي قد تسبب الحساسية رياض محرز أبرز الخاسرين بعد الخروج الإفريقي جامعة القصيم تعلن عن وظائف تقنية شاغرة مدرب تايلاند: الأخضر قوي ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية
تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد تايلاند، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2023، وسط صراع قوي لمواصلة التألق وتحقيق الفوز.
ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية ضد تايلاند، عند الساعة السادسة مساء يوم غد الخميس، على استاد المدينة التعليمية، في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.
وسيتم نقل مباراة السعودية ضد تايلاند، عبر قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري لمنافسات كأس آسيا 2023، وقنوات SSC التي تُذيع مباريات البطولة داخل السعودية، بجانب تطبيق شاهد.
ويأمل منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، في مواصلة الانتصارات، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، فيما تسعى تايلاند لتحقيق نتيجة إيجابية غدًا.
وضمن منتخب السعودية الأول لكرة القدم التأهل إلى الدور التالي، بعد حصده 6 نقاط في أول مباراتين، فيما تملك تايلاند 4 نقاط، وستُحدد مباراة الغد ترتيب المجموعة السادسة في كأس آسيا.