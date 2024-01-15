موعد مباراة السعودية ضد عمان والقنوات الناقلة

ينتظر الجمهور مباراة السعودية ضد عمان، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2023، وسط صراع قوي لتحقيق انطلاقة قوية وحصد الثلاث نقاط.

مباراة السعودية ضد عمان

ويتواجد منتخب السعودية الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023 التي تضم بجواره كلًّا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان، ويأمل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني في الظهور بشكل مميز في بداية المشوار.

وتُقام مباراة السعودية ضد عمان على استاد خليفة الدولي، يوم غد الثلاثاء، عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة السعودية ضد عمان، عبر قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري لمنافسات كأس آسيا 2023، وقنوات SSC التي تُذيع مباريات البطولة داخل السعودية، بجانب تطبيق شاهد.

الأخضر يحلم باللقب مع مانشيني

ويدخل منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مانشيني بطولة كأس آسيا 2023، بطموحات كبيرة، حيث يأمل في تحقيق حلم الجماهير، والتتويج باللقب الغائب عن خزائن الأخضر منذ عام 1996.