Icon

التعادل السلبي يحسم مباراة وست هام ضد برايتون Icon موعد مباراة السعودية ولبنان Icon توقعات باستمرار هطول الأمطار على 3 مناطق Icon حل مشكلة بطارية السيارة والإطارات في الشتاء  Icon أرقام لاعبي المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا 2023 Icon نادٍ عريق في الدوري الإنجليزي مهتم بضم فيرمينو .. التفاصيل كاملة Icon أحد ركاب الطائرة اليابانية المشتعلة يوثق بهاتفه لحظات الرعب Icon السعودية تعزي اليابان في ضحايا الزلزال Icon محمد صلاح يُهدد تواجد هالاند في صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي Icon إطلاق حملة اعتناء في الأحساء لتحصين النشء من الأفكار الضالة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قبل انطلاق كأس أمم آسيا 2023

موعد مباراة السعودية ولبنان

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
موعد مباراة السعودية ولبنان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم لمواجهة منتخب لبنان وديًّا، غدًا الخميس، وذلك في إطار تحضيرات الأخضر لخوض نهائيات كأس أمم آسيا في قطر خلال الشهر الحالي.

مباراة السعودية ولبنان

وستقام مباراة السعودية ولبنان غدًا على ملعب نادي الغرافة القطري في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية.

قد يهمّك أيضاً
استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور عبر البطاقة الرقمية

استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور عبر البطاقة الرقمية

ضخ المياه لـ 3 مراكز في موقق بحائل لخدمة 700 مستفيد 

ضخ المياه لـ 3 مراكز في موقق بحائل لخدمة 700 مستفيد 

وضم المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني في القائمة النهائية للأخضر كلًّا من؛ أحمد الكسار، راغد النجار، نواف العقيدي، سعود عبدالحميد، علي لاجامي، حسان التمبكتي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، فواز الصقور، عيد المولد وعبدالإله المالكي.

مباراة السعودية ولبنان

كما اختار مانشيني لتمثيل الأخضر في كأس آسيا، كلًّا من؛ مختار علي، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، محمد كنو، عباس الحسن، فيصل الدوسري وفيصل الغامدي.

ويقود هجوم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس آسيا 2023، كل من؛ سالم الدوسري، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله رديف، فهد المولد وأيمن يحيى.

وستُقام كأس آسيا 2023 في قطر خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير، ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة التي تضم بجواره كلًّا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حساب المواطن يجيب على سؤال متى يتم الرد على المرفقات؟
حساب المواطن

حساب المواطن يجيب على سؤال متى يتم...

حساب المواطن
الوزير الراجحي يرعى حفل إخاء ويدشن إستراتيجية الـ 27 مبادرة
السعودية اليوم

الوزير الراجحي يرعى حفل إخاء ويدشن إستراتيجية...

السعودية اليوم
ضبط مواطن دخل بمركبته الفياض والروضات في محمية الملك عبدالعزيز
أخبار أمنية

ضبط مواطن دخل بمركبته الفياض والروضات في...

أخبار أمنية
LG تكشف عن حواسيب 2024 بمعالجات إنتل كور ألترا
تكنولوجيا

LG تكشف عن حواسيب 2024 بمعالجات إنتل...

تكنولوجيا
الصقر تنال موافقة البنك المركزي للتأمين على العمالة المنزلية
السوق

الصقر تنال موافقة البنك المركزي للتأمين على...

السوق
نيوم تعلن عن “نورلانا” الوجهة السكنية الساحلية الجديدة للاستجمام وتجديد الصحة
السعودية اليوم

نيوم تعلن عن “نورلانا” الوجهة السكنية الساحلية...

السعودية اليوم
الأرصاد: أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات البرد على 8 مناطق
السعودية اليوم

الأرصاد: أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات...

السعودية اليوم
موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد والقنوات...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه