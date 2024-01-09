موعد مباراة السعودية وهونج كونج

تُقام مساء غدٍ، مباراة السعودية وهونج كونج وذلك في إطار آخر لقاء ودي يخوضه الأخضر، وذلك قبل انطلاق منافسات كأس أمم آسيا 2023 مساء الجمعة المقبلة.

وكان الأخضر تعادل اليوم بدون أهداف مع المنتخب الفلسطيني في ثاني مبارياته الودية.

وتنطلق المباراة غدًا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وقبل مباراة فلسطين، كشف فيصل الغامدي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد والمنتخب السعودي، أن الأخضر سيقاتل للفوز بلقب كأس أمم آسيا 2023 في قطر لإسعاد الجماهير السعودية.

وتحدث الغامدي في برنامج “أكشن مع وليد”: “لدينا هدف حاليًّا هو استغلال المباريات الودية ولا ننظر إلى النتيجة، خضنا مباراة لبنان وتعلمنا منها”.

وأضاف الغامدي: “بإذن الله سنُفرح الشارع الرياضي السعودي ونُحقق آسيا، ونعمل على تطوير لياقتنا البدنية والفنية”.