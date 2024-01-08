موعد مباراة المنتخب السعودي ضد فلسطين كوليبالي: الهلال أفضل اختيار في مسيرتي تخصصي بريدة ينجح بزراعة قوقعة وإعادة سمع طفلة في الثانية من عمرها تكريم متقاعدين أمانة القصيم لعام 1445هـ للعام الثالث على التوالي .. محمد بن سلمان الشخصية العربية الأكثر تأثيرًا رائد المطيري: جائزتنا التي نتباهى بها كل يوم وجود قائدنا وداعمنا وزير الحرس الوطني هل يعود كريم بنزيما لريال مدريد؟ تفاصيل خدمة التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر أبشر السعودية تستهدف 3 تريليونات دولار استثمارات في كل القطاعات محمد بن سلمان في المخيم الشتوي فخامة وهيبة أينما كان وكيفما كان
تترقب الجماهير مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الفلسطيني، في إطار استعداداتهما للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.
ومن المقرر أن تُقام مباراة المنتخب السعودي ضد فلسطين الودية، عند الساعة 6:30 مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “سيلين” في قطر.
ولن تُذاع مواجهة الغد عبر أي قناة، حيث قرر المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني عدم نقل المباريات الودية التي سيخوضها الأخضر، استعدادًا لكأس آسيا 2023، لفرض مزيد من السرية على التحضيرات.
ويدخل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراة الغد، بهدف مواصلة الانتصارات، وتطبيق الخطط التكتيكية المتوقع نهجها في كأس آسيا، فيما يأمل منتخب فلسطين تحقيق نتيجة إيجابية، ورفع معنويات اللاعبين قبل البطولة.
ويتواجد الأخضر في المجموعة السادسة في كأس آسيا 2023، مع منتخبات عمان، تايلاند وقيرغيزستان، فيما يقع منتخب فلسطين الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة التي تضم إيران، الإمارات وهونغ كونغ.