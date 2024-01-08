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استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد فلسطين

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٢٢ مساءً
موعد مباراة المنتخب السعودي ضد فلسطين
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الفلسطيني، في إطار استعداداتهما للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.

المنتخب السعودي يُلاقي فلسطين

ومن المقرر أن تُقام مباراة المنتخب السعودي ضد فلسطين الودية، عند الساعة 6:30 مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “سيلين” في قطر.

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المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

ولن تُذاع مواجهة الغد عبر أي قناة، حيث قرر المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني عدم نقل المباريات الودية التي سيخوضها الأخضر، استعدادًا لكأس آسيا 2023، لفرض مزيد من السرية على التحضيرات.

ويدخل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراة الغد، بهدف مواصلة الانتصارات، وتطبيق الخطط التكتيكية المتوقع نهجها في كأس آسيا، فيما يأمل منتخب فلسطين تحقيق نتيجة إيجابية، ورفع معنويات اللاعبين قبل البطولة.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @aawsat_spt

المنتخبان في كأس آسيا

ويتواجد الأخضر في المجموعة السادسة في كأس آسيا 2023، مع منتخبات عمان، تايلاند وقيرغيزستان، فيما يقع منتخب فلسطين الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة التي تضم إيران، الإمارات وهونغ كونغ.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر saff

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