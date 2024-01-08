موعد مباراة المنتخب السعودي ضد فلسطين

تترقب الجماهير مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الفلسطيني، في إطار استعداداتهما للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.

المنتخب السعودي يُلاقي فلسطين

ومن المقرر أن تُقام مباراة المنتخب السعودي ضد فلسطين الودية، عند الساعة 6:30 مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “سيلين” في قطر.

ولن تُذاع مواجهة الغد عبر أي قناة، حيث قرر المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني عدم نقل المباريات الودية التي سيخوضها الأخضر، استعدادًا لكأس آسيا 2023، لفرض مزيد من السرية على التحضيرات.

ويدخل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراة الغد، بهدف مواصلة الانتصارات، وتطبيق الخطط التكتيكية المتوقع نهجها في كأس آسيا، فيما يأمل منتخب فلسطين تحقيق نتيجة إيجابية، ورفع معنويات اللاعبين قبل البطولة.

المنتخبان في كأس آسيا

ويتواجد الأخضر في المجموعة السادسة في كأس آسيا 2023، مع منتخبات عمان، تايلاند وقيرغيزستان، فيما يقع منتخب فلسطين الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة التي تضم إيران، الإمارات وهونغ كونغ.