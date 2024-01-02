موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد تولوز

يترقب عشاق كأس السوبر الفرنسي، مساء غد الأربعاء مباراة باريس سان جيرمان ضد تولوز في البطولة التي تُقام على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ11 إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية في العاصمة الفرنسية باريس.

باريس سان جيرمان الأكثر تتويجًا

ويُعد نادي سان جيرمان الأكثر تتويجًا بالبطولة بإحرازه 11 لقبًا، يليه نادي أوليمبيك ليون المتوج باللقب في 8 مناسبات، بينما حصد سانت إيتيان اللقب في 5 مناسبات.

وفي وقت سابق، علق المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان ، على ارتباط أسم النجم الفرنسي كيليان مبابي بالانضمام لـ ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تولوز غدًا في كأس السوبر الفرنسي: “لست صاحب الشأن للإجابة على هذا السؤال، سأواصل القيام بما كنت أقوم به مع مبابي حتى اليوم”.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي ليفربول الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة Le Parisien الفرنسية: إن ليفربول راغب بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب في ضم مبابي في حال غادر محمد صلاح، فريق الريدز.