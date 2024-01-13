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في نهائي كأس السوبر الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٣٥ مساءً
موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كأس السوبر الإسباني مساء غد، مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدور النهائي التي تُقام حاليًا في السعودية.

ريال مدريد وبرشلونة

وكان ريال مدريد تأهل للنهائي على حساب فريق أتلتيكو مدريد بعد الفوز عليه بنتيجة 5-3 في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء الماضي، بينما تأهل برشلونة للنهائي على حساب فريق أوساسونا بالفوز عليه أول أمس بنتيجة 2-0.

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وتنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأول بارك معقل نادي النصر في الرياض، كما تُنقل عبر قنوات SSC1 HD , DIGI SPORT 1 HD ROMANIA, L’EQUIPE TV , ARENA SPORT 1 HD SLV , ELEVEN SPORTS 1 HD.

برشلونة ضد الريال - جواو فيليكس

نتيجة مباراة الدور الأول من الليجا

وكان ريال مدريد واجه برشلونة يوم 28 أكتوبر الماضي ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، ووقتها فاز ريال مدريد على الفريق الكتالوني بنتيجة 2-1.

وكانت الأسبقية لفريق برشلونة في الدقيقة السادسة عبر اللاعب الألماني إيلكاي جوندوجان بعد توغله في دفاعات ريال مدريد.

وانتهى الشوط الأول بتفوق برشلونة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة برشلونة ضد الريال، نجح ريال مدريد في العودة بإحراز هدفين عبر نجمه الإنجليزي جودي بيلينجهام في الدقيقتين الـ 68 والـ 92.

ويتواجد ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني حاليًا برصيد 48 نقطة، برشلونة يتواجد في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

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