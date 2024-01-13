موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة

تشيلسي يواصل نتائجه الإيجابية ويهزم فولهام بهدف نظيف السديس: عظموا الأشهر الحُرم بلا ابتداع وحققوا التوحيد مكافحة المخدرات تطيح بمقيم في منطقة الباحة هواة التطعيس بالباحة يتهافتون على كثبان ناوان الرملية مانشيني يستبعد أيمن يحيى ونواف العقيدي وعباس الحسن نزاهة تحذر من إعلان وهمي عن وظائف شاغرة الإفراط في تناول القهوة السوداء يسبب تسمم الكافيين طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر غدًا جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف بنظام العقود الإسعاف الجوي ينقذ مصاباً تعرّض لحادث خطير بالمدينة المنورة
يترقب عشاق كأس السوبر الإسباني مساء غد، مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدور النهائي التي تُقام حاليًا في السعودية.
وكان ريال مدريد تأهل للنهائي على حساب فريق أتلتيكو مدريد بعد الفوز عليه بنتيجة 5-3 في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء الماضي، بينما تأهل برشلونة للنهائي على حساب فريق أوساسونا بالفوز عليه أول أمس بنتيجة 2-0.
وتنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأول بارك معقل نادي النصر في الرياض، كما تُنقل عبر قنوات SSC1 HD , DIGI SPORT 1 HD ROMANIA, L’EQUIPE TV , ARENA SPORT 1 HD SLV , ELEVEN SPORTS 1 HD.
وكان ريال مدريد واجه برشلونة يوم 28 أكتوبر الماضي ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، ووقتها فاز ريال مدريد على الفريق الكتالوني بنتيجة 2-1.
وكانت الأسبقية لفريق برشلونة في الدقيقة السادسة عبر اللاعب الألماني إيلكاي جوندوجان بعد توغله في دفاعات ريال مدريد.
وانتهى الشوط الأول بتفوق برشلونة بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني من مباراة برشلونة ضد الريال، نجح ريال مدريد في العودة بإحراز هدفين عبر نجمه الإنجليزي جودي بيلينجهام في الدقيقتين الـ 68 والـ 92.
ويتواجد ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني حاليًا برصيد 48 نقطة، برشلونة يتواجد في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.