موعد مباراة ساليرنيتانا ضد يوفنتوس

يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية، مباراة ساليرنيتانا ضد يوفنتوس، والتي تُقام بعد غدٍ الأحد ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

يوفنتوس ضد ساليرنيتانا

وستبدأ المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “أريكي” معقل فريق ساليرنيتانا.

وكان اليوفي فاز بالأمس على فريق ساليرنيتانا بسداسية لهدف في ثمن نهائي كأس إيطاليا، حيث سجل لليوفي كل من “فابيوي ميريتي، أندريا كامبياسو، روجاني، ديلان برون بالخطأ في مرماه، يلدز، تيموثي وياه”.

وستنطلق مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي، اليوم بلقاء بين بولونيا وجنوى في الساعة الـ11 إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية.

وفي الغد، تُقام 4 مباريات وهي “إنتر ميلان ضد هيلاس فيرونا” و”فروسينوني ضد مونزا” و”ليتشي ضد كالياري” و”ساسولو ضد فيورنتينا”.

وبعد غدٍ تُقام مواجهات “إمبولي ضد ميلان” و”تورينو ضد نابولي” و”أودينيزي ضد لاتسيو” و”ساليرنيتانا ضد يوفنتوس” و”روما ضد أتالانتا”.