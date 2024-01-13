موعد مباراة مان يونايتد ضد توتنهام

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يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، مساء غد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير في الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتنطلق مباراة مان يونايتد ضد توتنهام غدًا في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب أولد ترافورد معقل اليونايتد.
وستنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , DIEMA SPORT 2 HD , ARENA SPORT 3 HD CROATIA , TNT SPORTS 1.
وكانت مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أمس بتعادل بيرنلي ولوتون تاون بهدف لكل فريق.
واليوم، فاز البلوز على فولهام بهدف، وحاليًا، يلعب نيوكاسل ضد مانشستر سيتي.
وتُستكمل مباريات الجولة الـ21 غدًا بإقامة مباراتي ” إيفرتون ضد أستون فيلا” و ” مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير”.
بينما في يوم 20 يناير، تُقام مباراتا ” آرسنال ضد كريستال بالاس” و ” برينتفورد ضد نوتنغهام فورست”.
وفي يوم 21 يناير سيلعب شيفيلد يونايتد ضد وست هام يونايتد، وبورنموث ضد ليفربول.
وتُختتم مواجهات الجولة الـ21 بلقاء بين برايتون وولفرهامبتون يوم 22 يناير الجاري.