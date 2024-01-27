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في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية والقنوات الناقلة

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٠٧ مساءً
موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم المصرية مساء غد، مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.

مباراة مصر والكونغو

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” لاورينت بوكو” في كوت ديفوار كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 3 MAX , BEIN SPORTS HD 2 MAX , BAND SPORTS.

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وسبق للمنتخب المصري أن لعب مع منتخب الكونغو الديمقراطية في دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا عام 2019، وفاز منتخب مصر بهدفين دون رد.

مصر والكونغو

وكان المنتخب المصري تأهل لدور ثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط، بينما تأهل منتخب الكونغو ثانيًا في مجموعته.

ويطمح المنتخب المصري إلى استكمال مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية من أجل الفوز باللقب الثامن، حيث تُوج منتخب مصر باللقب 7 مرات، كان آخرها في عام 2010 على حساب المنتخب الغاني.

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