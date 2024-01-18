موعد مباراة مصر وغانا والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم المصرية مساء اليوم مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

مصر وغانا

وستنطلق مباراة مصر ضد غانا مساء اليوم في تمام الـ11 مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت مصر على ملعب “فيليكس بواني” في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

كما تُنقل مباراة مصر وغانا عبر قنوات Bein Sports HD 3 MAX , BEIN SPORTS HD 1 MAX, MAX SPORT 1 HD , BBC 3.

وكان منتخب مصر تعادل في الجولة الأولى ضد منتخب موزمبيق بنتيجة 2- 2، بينما خسر منتخب غانا أمام منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 2- 1.

وسبق لمنتخب مصر أن تقابل مع منتخب غانا في دور المجموعات ببطولة كاس أمم إفريقيا نسخة 2017 في الجابون، وفاز منتخب مصر بهدف دون رد سجله محمد صلاح.

كذلك تمكن منتخب مصر من الفوز بآخر ألقابه في كأس الأمم الإفريقية وهو اللقب السابع في عام 2010 على حساب منتخب غانا في النهائي بنتيجة 1- 0 سجله نجم الكرة المصرية السابق، محمد ناجي جدو.

وفي وقت سابق، هاجمت فئات عريضة من الجماهير المصرية، محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي؛ وذلك بسبب تواضع أدائه مع الفراعنة منذ انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 والمقامة حاليًّا في دولة كوت ديفوار.

وظهر صلاح بشكل متواضع فنيًّا، في مباراة موزمبيق التي أُقيمت الأحد الماضي في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات في البطولة، حيث انتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 2- 2.

وطالبت الكثير من الجماهير المصرية بعدم مشاركة صلاح أساسيًّا في لقاء اليوم ضد غانا ووضعه على دكة الاحتياط.