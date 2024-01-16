موعد مباراة منتخب المغرب ضد تنزانيا والقنوات الناقلة

تُقام غدًا مباراة منتخب المغرب ضد تنزانيا وذلك ضمن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة السادسة في بطولة كأس أمم إفريقيا.

منتخب المغرب ضد تنزانيا

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت المغرب على ملعب ” لاورينت بوكو” في دولة كوت ديفوار.

كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 3 MAX , BEIN SPORTS HD 1 MAX , BEIN SPORTS 2 FR , SPORT TV1 PORTUGAL.

وتُقام حاليًا مباراة منتخب موريتانيا ضد بوركينا فاسو، بينما في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية تنطلق مباراة تونس ضد ناميبيا اليوم، وفي الساعة الـ11 مساءً سيواجه منتخب مالي نظيره الجنوب إفريقي.

يذكر أن الفريق المغربي واحد من أبرز المرشحين للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا وذلك بعد احتلاله المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر للمرة الأولى في تاريخه.