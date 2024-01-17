موعد مباراة نابولي ضد فيورنتينا في السوبر الإيطالي

تنطلق مباريات كأس السوبر الإيطالي غدًا بلقاء نابولي ضد فيورنتينا في ملعب الأول بارك معقل نادي النصر في الرياض.

نابولي ضد فيورنتينا

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية كما تُنقل عبر قنوات CANALE 5 ITALIA , SSC 1 HD , SSC 5 HD , AD SPORTS PREMIUM 1.

ويشارك في السوبر الإيطالي 4 أندية وهي “نابولي، فيورنتينا، إنتر ميلان، لاتسيو”.

وسيقام نهائي السوبر الإيطالي مساء الاثنين المقبل 22 يناير في ملعب الأول بارك.