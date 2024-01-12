موعد مباراة نيوكاسل ضد مان سيتي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الدوري الإنجليزي، مباراة نيوكاسل ضد مان سيتي مساء غدٍ السبت، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر البطولة.

نيوكاسل ضد مان سيتي

وتنطلق المباراة غدًا في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “سانت جيمس بارك” معقل فريق نيوكاسل كما تُنقل المباراة عبر قنوات DIEMA SPORT 2 HD , BEIN SPORTS HD 1 , TNT SPORTS 1.

وكانت مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من اليوم الجمعة بلقاء بين بيرنلي ولوتون تاون.

وفي يوم السبت غدًا، سيلعب تشيلسي ضد فولهام في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية، بينما يلعب نيوكاسل ضد مانشستر سيتي في الثامنة والنصف مساءً.