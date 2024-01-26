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موعد مباراتي السبت في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
موعد مباراتي السبت في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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تُفتتح مباريات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 غدًا السبت، بإقامة مباراتين.

كأس أمم إفريقيا 

المباراة الأولى ستكون بين منتخبي “أنجولا وناميبيا” وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية كما تُعرض على قنوات SKY SPORTS FOOTBALL UK , RTNC , BEIN SPORTS HD 3 MAX , BEIN SPORTS HD 1 MAX , BEIN AFCON 1 , BEIN AFCON 2.

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المباراة الثانية ستكون بين منتخبي نيجيريا والكاميرون، وتبدأ في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة، وتُعرض على قنوات bein sports hd 3 max , bein sports hd 2 max , bein sports hd 1 max.

 

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