تحذير لسالكي الطرق ومرتادي الشواطئ بمكة: أمطار وعواصف موعد مباراتي السبت في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة تعطل مايكروسوفت تيمز لدى آلاف المستخدمين حول العالم فريق كامل يغيب عن الهلال أمام إنتر ميامي وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار إعادة فتح طريق الهدا بعد توقف هطول الأمطار وإزالة الصخور شركة تنفيذ تعلن عن 100 وظيفة جماهير النصر تطالب بالتعاقد مع كلوب مدرب في دوري روشن مرشح لخلافة كلوب في ليفربول
تُفتتح مباريات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 غدًا السبت، بإقامة مباراتين.
المباراة الأولى ستكون بين منتخبي “أنجولا وناميبيا” وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية كما تُعرض على قنوات SKY SPORTS FOOTBALL UK , RTNC , BEIN SPORTS HD 3 MAX , BEIN SPORTS HD 1 MAX , BEIN AFCON 1 , BEIN AFCON 2.
المباراة الثانية ستكون بين منتخبي نيجيريا والكاميرون، وتبدأ في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة، وتُعرض على قنوات bein sports hd 3 max , bein sports hd 2 max , bein sports hd 1 max.