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تُقام في السعودية خلال الأسبوع الجاري

موعد مباراتي نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٤٠ صباحاً
موعد مباراتي نصف نهائي كأس السوبر الإسباني
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق مباريات كأس السوبر الإسباني بداية من غدٍ الأربعاء بلقاء ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في دور نصف النهائي.

مباريات دور نصف النهائي

وتبدأ مباراة الريال ضد الأتلتيكو في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “الأول بارك”.

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القناة الناقلة لـ مباراة السعودية ولبنان

القناة الناقلة لـ مباراة السعودية ولبنان

وبعد غدٍ الخميس، ستقام مباراة برشلونة ضد أوساسونا في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “الأول بارك” في الرياض.

قرعة كأس ملك إسبانيا - أتلتيكو مدريد وريال مدريد

وسوف يُقام نهائي بطولة السوبر مساء الأحد المقبل في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

برشلونة
لاعبو الفريق – المصدر @FCBarcelona

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