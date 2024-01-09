موعد مباراتي نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

تنطلق مباريات كأس السوبر الإسباني بداية من غدٍ الأربعاء بلقاء ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في دور نصف النهائي.

مباريات دور نصف النهائي

وتبدأ مباراة الريال ضد الأتلتيكو في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “الأول بارك”.

وبعد غدٍ الخميس، ستقام مباراة برشلونة ضد أوساسونا في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “الأول بارك” في الرياض.

وسوف يُقام نهائي بطولة السوبر مساء الأحد المقبل في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.