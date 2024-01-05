موعد مبارة إشبيلية ضد ديبورتيفو ألافيس

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي إشبيلية لمواجهة ديبورتيفو ألافيس مساء الجمعة المقبلة في الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.
وتُقام مباراة الفريق الأندلسي ضد ألافيس مساء الجمعة 12 يناير في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” معقل الفريق الأندلسي.
ويتواجد الفريق الأندلسي في المركز الـ16 برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد فريق ديبورتيفو ألافيس في المركز الـ15 برصيد 17 نقطة.