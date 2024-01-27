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في بداية دور الـ16

موعد مباريات الأحد في كأس أمم آسيا 2023

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٥٩ مساءً
موعد مباريات الأحد في كأس أمم آسيا 2023
المواطن - فريق التحرير

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تُفتتح غدًا الأحد مباريات دور ثمن النهائي في بطولة كأس أمم آسيا 2023، بإقامة مباراتين.

كأس أمم آسيا 2023

في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية، تُقام مباراة أستراليا ضد إندونيسيا على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد القطري، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN ASIAN CUP 1 , ALKASS EXTRA 1 HD , SSC1 HD , BEIN ASIAN CUP 3.

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موعد مباراة السعودية ضد تايلاند والقنوات الناقلة

موعد مباراة السعودية ضد تايلاند والقنوات الناقلة

بينما في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية تنطلق مباراة الإمارات وطاجيكستان على ملعب أحمد بن علي المونديالي كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN ASIAN CUP 1 , SSC1 HD , ABU DHABI SPORTS ASIA 1.

وفي يوم الاثنين، تُقام مواجهتا ” العراق ضد الأردن” في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية، و ” قطر ضد فلسطين” في السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

بينما في يوم الثلاثاء 30 يناير، تُقام مواجهتا ” أوزبكستان ضد تايلاند” في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية و ” السعودية ضد كوريا الجنوبية” في السابعة مساءً على ملعب ” المدينة التعليمية”.

 

 

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