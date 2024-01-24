موعد مباريات الخميس في كأس أمم آسيا 2023

تُستكمل غدًا الخميس مباريات الجولة الثالثة في دور المجموعات لبطولة كأس أمم آسيا 2023، في قطر بإقامة 4 مباريات.

كأس أمم آسيا

وفي تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية، تُقام مباراتا ” كوريا الجنوبية ضد ماليزيا” و ” الأردن ضد البحرين”.

بينما في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية ستُقام مباراتا ” قيرغيزستان ضد عُمان” و ” السعودية ضد تايلاند”.

وحتى الآن تأهل إلى ثمن نهائي كاس آسيا كل من ” قطر، طاجيكستان، أستراليا، أوزبكستان، سوريا، إيران، الإمارات، فلسطين، العراق، اليابان، الأردن، كوريا الجنوبية، السعودية، تايلاند”.

ويتبقى حتى الآن معرفة منتخبين لمعرفة كل المنتخبات الـ16 المتأهلين إلى دور ثمن النهائي.