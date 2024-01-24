موعد مباريات الخميس في كأس أمم آسيا 2023 هيئة الصحفيين السعوديين بعسير في زيارة لـ”بر أبها” طموح منتخب تايلاند بالتأهل الثاني يصطدم بقوة الأخضر الصحة تطمئن المواطنين والمقيمين: مرض X القادم لا يستدعي القلق وظائف شاغرة لدى شركة NOV وظائف شاغرة لدى مجموعة سيركو وظائف شاغرة في فروع تبوك الدوائية وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى نوماك الأخضر عينه على الفوز الثالث ضد تايلاند بكأس آسيا وظائف شاغرة بمؤسسة البريد السعودي
تُستكمل غدًا الخميس مباريات الجولة الثالثة في دور المجموعات لبطولة كأس أمم آسيا 2023، في قطر بإقامة 4 مباريات.
وفي تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية، تُقام مباراتا ” كوريا الجنوبية ضد ماليزيا” و ” الأردن ضد البحرين”.
بينما في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية ستُقام مباراتا ” قيرغيزستان ضد عُمان” و ” السعودية ضد تايلاند”.
وحتى الآن تأهل إلى ثمن نهائي كاس آسيا كل من ” قطر، طاجيكستان، أستراليا، أوزبكستان، سوريا، إيران، الإمارات، فلسطين، العراق، اليابان، الأردن، كوريا الجنوبية، السعودية، تايلاند”.
ويتبقى حتى الآن معرفة منتخبين لمعرفة كل المنتخبات الـ16 المتأهلين إلى دور ثمن النهائي.